Chcete se podívat do Apple Parku? Zkuste své štěstí ve Swift Student Challenge 2026

Apple oznámil, že jsou otevřeny přihlášky do soutěže Swift Student Challenge 2026. Studenti mohou své projekty odesílat do soboty 28. února. Každoroční soutěž je určena mladým vývojářům z celého světa, kteří chtějí předvést své programátorské dovednosti v jazyce Swift. Že má smysl zkusit štěstí pak ostatně dokládá i příběh našeho čtenáře, který se díky Swift Student Challenge podíval do Apple Parku a setkal s Timem Cookem.
Swift Student Challenge dává účastníkům možnost vytvořit interaktivní aplikaci pomocí Swift Playgrounds nebo Xcode. Apple dlouhodobě využívá tuto soutěž jakožto podporu nové generace vývojářů a zároveň jako způsob, jak upozornit na inovativní a kreativní projekty vznikající mimo profesionály.
Podle Applu budou vítězové vybíráni na základě projektů, které vyniknou inovacemi, kreativitou, společenským přínosem nebo důrazem na inkluzi. Z vybraných vítězů následně vzejde menší skupina tzv. Distinguished Winners, jejichž projekty Apple označuje za výjimečné.
Tito ocenění studenti budou pozváni v létě na třídenní návštěvu Applu v Cupertinu v Kalifornii a Apple uhradí cestu i ubytování. Distinguished Winners bývají tradičně zváni také na vývojářskou konferenci WWDC, která se koná v sídle Apple Park.
Termín konání WWDC 2026 zatím Apple neoznámil. Konference se však obvykle koná v červnu. A dočkáme se (jako již tradičně) představení nových verzí systémů iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS a visionOS. Podobné soutěže rovněž velmi pravděpodobně Applu slouží také jako potencionální „odchyt talentů“. Jestliže někdo přijde s aplikací, která skutečně Apple nadchne, není důvod, aby si ho „nestáhli“. V minulém roce například byla oceněna mj. aplikace, která slouží k varování před lesními požáry. Kdybych byl mladý programátor, rozhodně s účastí neváhám. Jelikož ale nejsem ani mladý a ani programátor, ponechám tuto čest talentovanějším.