Apple slíbil opravu Finderu. Po půl roce je to pořád spíš ostuda než výhra

Apple vydal macOS Tahoe už loni v září, ale ani po aktualizacích 26.2 a 26.3 se nepodařilo plně vyřešit nepříjemný problém ve Finderu. Ten se objevil s redesignem Liquid Glass a týká se konkrétně sloupcového zobrazení, které řada uživatelů používá při práci se soubory každý den.
Pokud máte v nastavení zapnuté trvalé zobrazení posuvníků, spodní horizontální lišta ve verzích macOS 26 a 26.2 překrývala malé úchyty pro změnu šířky sloupců. Ty najdete ve spodní části každého sloupce. Dříve bylo možné je bez problémů uchopit a upravit šířku podle potřeby. V předchozí verzi macOS Sequoia fungovalo vše korektně.
Fotogalerie
Oprava jen napůl
V aktualizaci 26.3 Apple vertikální posuvníky zkrátil, takže na úchyty pro změnu velikosti lze nyní kliknout. Horizontální lišta ale stále překrývá názvy souborů, což znamená, že část obsahu zůstává zakrytá. Na nedostatek upozornil i John Gruber z blogu Daring Fireball, který situaci označil za ostudnou pro společnost, jež si dlouhá léta zakládala na preciznosti.
Zda Apple chybu definitivně opraví v chystaném macOS 26.4, který má dorazit na jaře, zatím není jasné. Vedle možných novinek kolem Siri se očekávají i nové emoji, ale uživatelé Finderu by pravděpodobně ocenili především návrat k důsledně dotaženému rozhraní.
Osobně mě tato záležitost nechává poměrně chladným. V macOS 26 řeším pomalé stahování mailů a občasné chyby v Kalendáři, kdy schůzka původně naplánovaná na nějaký čas se dá na čas jiný.