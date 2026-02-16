Zavřít reklamu

Apple řeší zásadní otázku budoucnosti AI. A může to změnit, jak ji budeme používat

Tým výzkumníků společnosti Apple se zaměřil na otázku, která je v současném boomu umělé inteligence často přehlížena. A sice jak má AI vlastně vypadat a jak s ní chtějí lidé pracovat. Studie s názvem Mapping the Design Space of User Experience for Computer Use Agents se nesoustředila na výkon modelů, ale na uživatelskou zkušenost.

Výzkumníci analyzovali devět existujících „agentů“ pro desktop, mobil i web, včetně nástrojů jako Claude Computer Use Tool, OpenAI Operator či Project Mariner. Následně konzultovali své poznatky s osmi odborníky na UX a AI. Výsledkem byla komplexní vytřídění obsahující čtyři hlavní oblasti. A sice způsob zadávání požadavků, vysvětlitelnost kroků agenta, míru uživatelské kontroly a nastavení mentálního modelu očekávání. Celkem identifikovali 21 podkategorií a 55 konkrétních prvků, které ovlivňují, jak lidé agenty vnímají a používají.

Ve druhé části výzkumu oslovili 20 uživatelů se zkušeností s AI. Ti komunikovali s „agentem“ přes chat a zadávali mu úkoly, například rezervaci ubytování nebo online nákup. Ve skutečnosti však agenta simuloval výzkumník, který podle pokynů ovládal rozhraní.

Účastníci mohli proces kdykoli přerušit a byli vystaveni i úmyslným chybám či zadrhnutím systému. Po skončení každé relace hodnotili své zkušenosti a navrhovali zlepšení. Studie ukázala, že uživatelé chtějí přehled o tom, co agent dělá, ale nechtějí kontrolovat každý krok. Očekávání se liší podle typu úkolu.

Klíčová je transparentnost. Pokud agent činí rozhodnutí bez vysvětlení nebo udělá chybu bez upozornění, důvěra rychle mizí. U citlivých kroků, jako je platba či změna údajů, uživatelé požadují vyšší míru kontroly a potvrzení. Studie tak nabízí cenné poznatky pro vývojáře, kteří chtějí agentní funkce integrovat do svých aplikací. Za mě je potřeba se co nejrychleji naučit s AI pracovat. Bežné úkony budou brzy automatické. Těším se, až budu moct například hlasem naplánovat schůzku, udělat nákup či zarezervovat stůl v restauraci. Důležité je však, aby vše fungovalo správně. Jinak nás může čekat pár nemilých překvapení.

