Oblíbená česká aplikace Kaloria AI se dočkala spousty novinek, které si rozhodně zaslouží vaší pozornost!

Kaloria AI patří mezi aplikace, které si už při svém uvedení dokázaly rychle získat pozornost. Kombinace rozpoznávání jídla pomocí fotografie a osobního AI kouče z ní od začátku dělala nástroj, který míří na každého, kdo chce mít pod kontrolou kalorie, stravu i pohyb bez zbytečného zapisování a počítání. Od publikace naší recenze v říjnu navíc do aplikace dorazila řada novinek, které si dle mého názoru rozhodně stojí i takto s odstupem představit. Vývojáři totiž zapracovali na řadě vylepšení a přidali funkce, které jsem tehdy vnímal jako určité negativum a pomyslnou kaňku na jinak skvělém nápadu. Výsledkem je dnes výrazně komplexnější a dospělejší aplikace, která má ambici stát se každodenním parťákem pro zdravější životní styl.
Základní filozofie Kaloria AI zůstává samozřejmě stejná. Uživatel tedy jednoduše vyfotí jídlo, aplikace pomocí umělé inteligence okamžitě rozpozná, co je na talíři, odhadne porci, spočítá kalorie i makroživiny a vše automaticky zapíše do denního přehledu. Stále se tedy nemusíte obávat žádného ručního zapisování, žádného složitého hledání položek v databázi ani ničeho podobného. Právě tahle jednoduchost je jedním z hlavních důvodů, proč si aplikace dokáže najít cestu k lidem, kteří by jinak sledování stravy vzdali po několika dnech.
Nově si rozumí s Apple Zdraví
Velkým posunem je nově plná oboustranná synchronizace s Apple Health a Google Health Connect. Kaloria AI si tak díky tomu nově dokáže nejen brát data o krocích, trénincích, váze nebo spálených kaloriích, ale zároveň je i zpět zapisovat. To znamená, že všechna důležitá data máte sjednocená napříč ekosystémem a aplikace může pracovat s opravdu přesnými informacemi v reálném čase. Právě přesná netto kalorická bilance, tedy rozdíl mezi příjmem a výdejem, je přitom jedním z klíčových pilířů celé aplikace.
Další novinkou je rozšířené sledování aktivit a tréninků. Kaloria AI dnes podporuje více než 50 typů cvičení, u kterých dokáže počítat spálené kalorie a promítat je do denního přehledu. Ať už běháte, jezdíte na kole, chodíte do fitka nebo cvičíte doma, aplikace má přehled o tom, kolik energie vydáváte, a podle toho upravuje doporučení, díky čemuž je tak ve ještě více „šité na míru“ právě vám.
Ještě chytřejší AI kouč
Výrazného vylepšení se dočkal i samotný AI kouč. Ten nově rozumí tréninkům a dokáže na jejich základě nabídnout personalizované rady k výživě před i po cvičení. Pokud vás například čeká náročný trénink, poradí s vhodným složením jídla, po něm zase doporučí, jak podpořit regeneraci. Kouč zároveň pracuje s vašimi dlouhodobými cíli, sleduje trendy a průběžně upozorňuje na to, co se daří a kde je prostor ke zlepšení.
Pro uživatele, kteří mají jasnou představu o tom, kam chtějí směřovat, přibyla možnost nastavit si vlastní nutriční cíle. Sami si tak můžete určit denní kalorický příjem i poměr makroživin a aplikace se těmto hodnotám přizpůsobí. Pro uživatele verze Pro je navíc k dispozici neomezený chat s AI koučem, takže se můžete kdykoliv zeptat na konkrétní situaci, jídlo nebo plán na další den.
Vývojáři ale zapracovali třeba i na výkonu. Aplikace je dnes znatelně rychlejší, analýza jídel probíhá svižněji a celkové ovládání působí plynuleji. V kombinaci s přehledným denním energetickým přehledem, statistikami makroživin, sledováním váhy a dlouhodobými trendy tak vzniká nástroj, který dává smysl jak začátečníkům, tak pokročilým.
Za zmínku pak stojí i drobný, ale vlastně velmi chytrý detail v podobě takzvaných virálních kartiček. Aplikace je dokáže vygenerovat například po vyfocení jídla nebo dosažení určitého milníku, ať už jde o konzistenci, splněný fitness cíl nebo jiný posun vpřed. Výsledkem je vizuálně atraktivní kartička s fotkou jídla či zachyceným úspěchem, doplněná o přehledné informace, jako jsou makra nebo komentář kouče, kterou lze jedním klepnutím sdílet na sociálních sítích. Kartičky jsou dostupné přes ikonu v horní liště aplikace a hezky zapadají do celkové filozofie motivovat uživatele k pravidelnosti i sdílení vlastního progresu.
Fotogalerie
Aplikace dospěla a je to jedině dobře!
Kaloria AI je určená každému, kdo chce mít lepší kontrolu nad svou energií a pohybem. Ať už se tedy snažíte zhubnout, nabrat svaly, udržet si formu nebo jen lépe pochopit, jak vaše tělo funguje, aplikace vám nabídne data, přehled a podporu bez zbytečné složitosti. Stačí vyfotit jídlo, hýbat se jako obvykle a zbytek nechat na aplikaci a jejím AI kouči.
Podtrženo, sečteno – pokud vás Kaloria AI zaujala už dříve, dnes je díky novým funkcím ještě zajímavější volbou. A pokud ji objevujete poprvé, může jít o jeden z nejjednodušších způsobů, jak začít se sledováním stravy a pohybu bez stresu a bez ručního zapisování.
Aplikaci Kaloria AI můžete stáhnout zde