Recenze Kaloria AI: Česká výživová aplikace, která vám perfektně pomůže s vaším jídelníčkem

Aplikací na sledování jídla je na App Storu i Google Play nespočet. Valná většina z nich jsou však takříkajíc „na jedno brdo“ – tedy přehled tabulek, databáze potravin, složité ruční zapisování a nakonec frustrace, která celý pokus o zdravější životní styl rychle ukončí. Česká aplikace Kaloria AI na to jde ale jinak. Jde totiž výživovou aplikaci, která využívá umělou inteligenci a místo ručního vyplňování jídelníčku vám umožní prostě jídlo vyfotit. Ano, opravdu jen vyfotit. A jelikož v redakci tuto aplikaci již nějakou dobu testujeme, je na čase vás s ní seznámit.
První dojmy a prostředí
Protože jsem měl v minulosti problém s mírnou nadváhou a od doby, co se mi podařilo zhubnout, se snažím jídlo alespoň elementárně řešit, aplikace pro sledování jídla pro mě nejsou žádnou neznámou. Když se nám pak tvůrci Kaloria AI ozvali do redakce, zcela upřímně jsem byl právě s ohledem na zkušenosti s jinými aplikacemi tohoto typu zprvu skeptický. Na podobných aplikacích jsem totiž ztroskotal už několikrát, protože mě dost obtěžovala jejich složitost nebo obecně nutnost s nimi interagovat víc, než mi bylo příjemné.
Jenže hned po prvním spuštění Kaloria AI bylo jasné, že tady se někdo inspiroval tím nejlepším z Apple světa. Minimalistický, elegantní design, který by klidně mohl pocházet z dílny samotného Cupertina, a kompletní čeština včetně kontextových vysvětlivek, které opravdu dávají smysl. Nic nepůsobí zmatečně ani přeplácaně – přesně tak, jak to u podobných aplikací má být a jak mám osobně velmi rád. První dojem tedy nemůže být jiný než dobrý, což je u podobných aplikací dle mého extrémně důležitý faktor.
Fotogalerie
Jak to celé funguje
Hlavní kouzlo aplikace spočívá v tom, že umí rozpoznat jídlo z fotografie. Stačí tedy namířit fotoaparát na talíř, a během pár vteřin se na displeji objeví přesný odhad kalorií, makroživin i mikroživin. Přiznám se, že jsem čekal spíš relativně nepřesné odhady, ale realita mě překvapila. Kaloria AI totiž zvládla rozpoznat většinu běžných pokrmů s překvapivou přesností. Když jsem ji zkoušel na domácím rizotu, trefila se téměř přesně. Trochu se ztrácí u složitějších kombinací, jako je třeba asijské jídlo s vícero ingrediencemi, ale to je problém, se kterým bojuje i mnohem vyspělejší zahraniční konkurence.
Vedle focení lze samozřejmě potraviny přidávat i klasicky přes databázi nebo skener čárových kódů. Ten funguje rychle a bezchybně, přičemž databáze českých produktů je překvapivě bohatá – rozhodně víc, než jsem čekal od nové lokální aplikace. Jen málokdy se tedy stane, že byste byli při zadávání jídla vyloženě bezradní. Valnou většinu věcí totiž dokáže rozpoznat aplikace automaticky a to málo, co ne, pak jednoduše „naklikáte“ sami.
AI mentor a přizpůsobení
Jedním z nejzajímavějších prvků je tzv. AI mentor, který s vámi komunikuje a přizpůsobuje se vašim cílům. Můžete si zvolit, zda chcete spíš vědecky laděného odborníka, nebo přátelského trenéra, který vás motivuje. Tahle funkce působí nečekaně přirozeně. Když jsem aplikaci používal několik dní po sobě, AI si začala pamatovat mé zvyklosti a nabídla například tipy, jak vylepšit snídani nebo jak doplnit pitný režim.
V kombinaci s přehledným deníkem působí Kaloria AI spíš jako osobní výživový kouč než jen aplikace. Přitom se pořád drží jednoduchosti, kdy vše je na jedno až dvě klepnutí, bez zbytečných záložek nebo matoucích grafů.
Funkce, které dávají smysl
Kromě sledování kalorií nechybí ani přehled makro a mikroživin, sledování pitného režimu, hmotnosti nebo vizuální deník. Právě ten mě bavil nejvíc – vidět fotky všech jídel zpětně v jednom přehledu působí překvapivě motivačně. Uvědomíte si, jak se vaše stravování mění, a hlavně, že to konečně není nuda. Aplikace navíc zvládne fungovat částečně offline, což oceníte třeba na cestách nebo v posilovně, kde nechcete být připojeni k Wi-Fi. Nová jídla vám bez připojení k internetu sice nerozpozná, dříve analyzované potraviny, uložená jídla či deník jídla vám ale samozřejmě bez internetu nabídne v pohodě.
Reálné používání
Po několikatýdenním testování testování jsem zjistil, že právě rychlost a nenucenost jsou to, co Kalorii AI odlišuje od konkurence. Díky tomu, že nemusím nic složitě hledat, jsem u ní vydržel déle než u všech podobných aplikací dohromady. Při běžném používání nezatěžuje a výsledky máte prakticky okamžitě. Samozřejmě, rozpoznávání jídel není neomylné, ale v 80 % případů funguje výborně.
Super je pak to, že si v aplikaci můžete nastavit, zda chcete hubnout, přibrat či si držet váhu a na základě vašeho nastavení si plníte „koláče“, díky čemuž víte, kolik kalorií jste už v daný den přijali a naopak kolik ještě zbývá. Kontrola přijmu potravy je tedy v tomto směru velmi jednoduchá a člověk má tak hned o svém těle lepší přehled.
Fotogalerie #2
Co by šlo vylepšit
Najdou se i drobnosti, které by zasloužily doladit. Například občas chybí přesnější údaje u méně obvyklých jídel nebo lokálních specialit. A i když je AI mentor příjemně lidský, místy působí až příliš optimisticky, například když vás chválí za malý pokrok, který ve skutečnosti žádný pokrok nebyl. Drobným nedostatkem je také to, že zatím chybí plná synchronizace s Apple Health, což by z Kalorie udělalo opravdu dokonalý doplněk pro Apple Watch a iPhone. Věřím ale, že jsou tvůrci aplikace na začátku a tyto všechny neduhy dokáží postupem času vychytat.
Resumé
Kaloria AI je přesně ten typ aplikace, o které lze prohlásit, že jsou v ní vidět „zlaté české ručičky“. Nejenže se vyrovná světové konkurenci, ale v několika ohledech ji i předčí. Je krásně navržená, plně lokalizovaná, rychlá a hlavně má smysl používat ji každý den. To, že zvládne vyhodnotit jídlo z fotky, není jen efektní trik, ale reálně použitelná funkce, která vám ušetří čas i trpělivost.
Pokud jste tedy někdy zkoušeli sledovat kalorie a vzdali to kvůli zdlouhavému zapisování, Kaloria AI by mohla být aplikace, která to konečně změní. A i když se ještě nevyhne několika drobným dětským nemocem, už teď působí jako dospělý, promyšlený projekt s potenciálem stát se každodenním pomocníkem.Kaloria AI je zkrátka důkazem, že i z Česka může přijít aplikace, která si zaslouží místo po boku světových jmen. A pokud vývojáři udrží tempo, klidně by mohla být tím, co z českého zdravého životního stylu udělá zase trochu chytřejší záležitost.
Aplikaci Kaloria AI můžete stáhnout zde