Magic Mouse je s námi od iPhone 3gs, za 17 let neprošla žádnou změnou

Jak si představujete nejlepší produkt, který kdy vyrobila společnost Apple? Pokud jste akcionář, je to zřejmě ten, který vydělává nejvíce peněz – tedy iPhone. Pokud jste milovník technologií, pak je to pravděpodobně Vision Pro. A pokud milujete historii, bude to bezpochyby počítač Macintosh nebo iPod. Ovšem pokud se na to podíváme z pohledu, který je vlastně poměrně logický – tedy jak dlouho jakýkoli produkt Applu vydržel bez nutnosti představit novou generaci – pak je to bezesporu Magic Mouse.
Pamatuji si, jak jsem psal článek o tom, že je s námi Magic Mouse neuvěřitelných 14 let. Jenže ten článek vyšel před třemi lety. Apple skutečně dokázal vyrobit myš, která prakticky bez jakékoli změny funkčnosti, designu nebo čehokoli jiného přečkala neuvěřitelných 17 let na trhu. V podstatě jediné, co se na Magic Mouse za 17 let změnilo, je způsob napájení – a tím to končí. Nejprve byla myš napájena pomocí dvojice klasických baterií, poté Apple přešel na integrovanou baterii nabíjenou přes Lightning konektor a nakonec Lightning jednoduše nahradil USB-C.
Ve světě technologií, kde se rok co rok něco mění, kdy každý rok přichází nový iPhone, nové Apple Watch a pomalu i nový Mac, je až neuvěřitelné, že existuje produkt, který za 17 let neprošel – kromě způsobu napájení – jedinou změnou. Vezměte si, že Magic Mouse přišla na trh v roce 2009, ve stejném roce, kdy Apple představil iPhone 3GS. Dokonce vyšla rok předtím, než světlo světa spatřil iPad. Když se dnes podíváme na iPhone 3GS a vedle něj položíme iPhone 17 Pro, na první pohled vidíme obrovský rozdíl. V případě Magic Mouse to ale neplatí – myš vypadá už 17 let prakticky stejně a nabízí tytéž funkce.
Fotogalerie
Zvláštní je to zejména proto, že si spousta lidí celých 17 let stěžuje na to, jak špatně se jim kvůli ergonomii používá. Já sám ji používám skutečně 17 let. Když jsem s ní tehdy začínal, měl jsem ji v ruce 16 až 18 hodin denně bez jakéhokoli problému. A přestože dnes už s Magic Mouse trávím výrazně méně času, za celých 17 let jsem neměl jediný problém. Už jen z toho důvodu, aby myš od Applu sedla opravdu každému, by bylo fajn, kdyby za tu neuvěřitelnou dobu přišel Apple s další variantou. To se však nikdy nestalo.
Věřím, že spousta našich čtenářů, kteří právě teď drží v ruce Magic Mouse, se narodila až poté, co ji Apple začal prodávat.
Apple tak buď vytvořil jeden z nejlepších produktů v historii technologických společností – protože neznám nic jiného, co by bez jakékoli změny dokázalo v technologickém světě vydržet na trhu 17 let – nebo je zkrátka jen líný přijít s něčím novým a inovativním. Ani letos to zatím nevypadá, že bychom se měli dočkat nové Magic Mouse, a tak nezbývá než si zvyknout na to, že tento kus historie se do důchodu ještě nechystá.