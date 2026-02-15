Chytrý zámek KeySmart SmartLock s podporou Apple Najít nyní seženete o polovinu levněji

Komerční sdělení: Cestování je dnes rychlejší než kdy dřív, ale zároveň s sebou nese jednu nepříjemnou jistotu – své věci zkrátka často pouštíme z očí. Kufry mizí na pásech, batohy končí v zavazadlových prostorech a notebookové tašky odkládáme tam, kde nad nimi nemáme plnou kontrolu. Právě v takových chvílích dává velký smysl sáhnout po řešení, které kombinuje klasické zabezpečení s moderní technologií. A přesně tím je KeySmart SmartLock.
Na první pohled působí jako obyčejný zavazadlový zámek. Nenápadný design ale ukrývá podporu sítě Apple Find My, díky které můžete své zavazadlo sledovat přímo v aplikaci na iPhonu, iPadu, Macu nebo Apple Watch. Kdykoliv tak víte, kde se vaše věci nachází, a pokud by se ztratily, stačí aktivovat Ztracený mód a zapojit obrovskou síť zařízení Apple po celém světě. Praktickou vychytávkou je i možnost spustit zvukovou signalizaci, která vám pomůže kufr rychle najít třeba na letišti nebo v hotelovém pokoji. Potěší také TSA kompatibilita, díky níž mohou bezpečnostní pracovníci zámek otevřít bez jeho poškození. Nemusíte se tak bát nepříjemných překvapení po kontrole.
SmartLock je vyroben z odolných materiálů, má zesílené bezpečnostní lanko a umožňuje nastavit vlastní tříčíselnou kombinaci. Kromě kufrů se navíc hodí i na batohy, notebookové tašky, sportovní vybavení nebo jiné cennosti.
Ve výsledku jde o malý doplněk, který ale dokáže výrazně zvýšit klid na cestách. Jakmile si zvyknete na to, že své věci můžete kdykoliv najít přímo z telefonu, ke klasickému zámku se už budete jen těžko vracet. KeySmart SmartLock je přesně ten typ parťáka, který si rychle oblíbíte. A o to víc potěší, že je nyní tento zámek ve fantastické 50% slevě! Zatímco jeho běžná cena je nastavena na 799 Kč, vy jej můžete nyní díky slevě na p-t.store získat jen za 399 Kč. Ale pozor, skladové zásoby nejsou nekonečné a proto doporučujeme nakupovat rychle.