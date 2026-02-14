Nový iPhone, MacBook či PlayStation nejvýhodněji? Zde jej seženete za stovky korun měsíčně

Komerční sdělení: Že je pořízení nové elektroniky drahou záležitostí? Ale kdepak! Jen na to nesmíte jít „postaru“ klasickým nákupem, ale chytře skrze pronájem. Právě ten nabízí již nějakou dobu Mobil Pohotovost a to navíc za bezkonkurenční ceny. Výběr je navíc opravdu široký, takže se lze „vybavit“ novinkami skutečně výhodně.
Princip pronájmu je naprosto jednoduchý. Na eshopu Mobil Pohotovost si vyberete produkt, který se vám líbí, následně si zažádáte o pronájem skrze službu Cashtec a pokud vše jde tak, jak má (tedy vám pronájem schválí), je de facto hotovo. Poté vám totiž už jen dorazí vámi vybraný produkt, který můžete další dva, tři či čtyři roky vesele používat, přičemž měsíčně za něj platíte předem určenou částku, která je jen pro představu třeba v případě iPadu 11 směšných 189 Kč měsíčně či v případě PlayStationu 5 Slim zanedbatelných 199 Kč.
A jakmile uplyne doba, po kterou jste měli dané zařízení pronajmuté, stačí jej vrátit zpět Mobil Pohotovost, odnést si z ní novější generaci daného produktu a můžete pokračovat vesele dál. Výsledek? Zařízení, které je stále aktuální, za velmi přívětivou cenu. Navíc, když si spočítáte, kolik byste ztratili z hodnoty daného produktu, kdybyste jej dva, tři či čtyři roky vlastnili (a tedy si jej pořídili „za své“ v plné výši), zjistíte, cena, kterou za dva roky zaplatíte za pronájem, je v podstatě stejná jako částka, kterou byste „odepsali“ stárnutím daného produktu při následném prodeji po stejné době klasického vlastnictví.
Když k tomu navíc připočteme fakt, že po celou dobu pronájmu je zařízení u Mobil Pohotovosti v záruce a v případě problému vám prodejce zapůjčí náhradní kus, takže se nemusíte bát toho, že byste byli bez telefonu, počítače či čehokoliv jiného. Zkrátka a dobře, pronájem elektroniky v podání Mobil Pohotovosti dává ekonomicky i ekologicky smysl a určitě byste mu proto měli dát šanci.
