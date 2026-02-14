Epic rozdává dvě skvělé hry pro PC zcela zdarma! Musíte si ale pospíšit

Přestože bylo přes týden docela hezky, předpověď na víkend úplně dobře nevypadá. Mnoho z nás jej tak pravděpodobně stráví v teple domova při svých oblíbených činnostech. Pokud mezi ně patří i hraní videoher, dost možná vás potěší, že i tento týden rozdává Epic Games Store dvojici her, které si rozhodně zaslouží pozornost, natožpak zařazení do vaší herní knihovny. Pojďme si je tedy představit.
Nobody Wants to Die
Nobody Wants to Die je přesně ten typ hry, u které máte už po prvních minutách pocit, že jste se ocitli v cizím, ale podivně přitažlivém světě, ze kterého se vám nechce zpátky. Temná cyberpunková atmosféra, syrové kulisy futuristického města a pomalé tempo vyprávění dávají jasně najevo, že tady nepůjde o bezduchou akci, ale o příběh, který si chce vzít čas. Hra sází na kombinaci detektivní práce, průzkumu prostředí a dialogů, které mají váhu a dokážou nepříjemně rezonovat ještě dlouho poté, co je dočtete. Velkým tahákem je práce s tématem nesmrtelnosti, identity a ceny, kterou je člověk ochoten zaplatit za to, aby unikl smrti. Autoři navíc velmi dobře pracují s pocitem nejistoty, kdy si nikdy nemůžete být úplně jisti, komu lze věřit a kdo má vlastní, skryté motivy.
Vizuální stránka je stylová, místy až hypnotická, a krásně podtrhuje ponurou náladu celého světa. Zvukový doprovod je spíš minimalistický, ale o to účinnější, protože vás nenásilně vtahuje hlouběji do dění. Hratelnost stojí hlavně na rozhodnutích, která nejsou černobílá a často nemají ideální řešení. Pokud máte rádi hry, které vás nutí přemýšlet a zároveň vás dokážou emocionálně zasáhnout, tady budete jako doma. Nobody Wants to Die zkrátka nepůsobí jako hra, která chce ohromit za každou cenu, ale jako titul, který vám chce něco sdělit a věří, že si k němu cestu najdete sami.
Nobody Wants to Die lze zdarma stáhnout zde
The Darkside Detective: A Fumble in the Dark
The Darkside Detective: A Fumble in the Dark pak na stejnou notu navazuje z úplně jiného úhlu, ale se stejně silným důrazem na atmosféru a vyprávění. Zatímco Nobody Wants to Die je temné a existenciální, The Darkside Detective sází na humor, nadsázku a vědomou práci s hororovými klišé. V roli detektiva Francise McQueena se znovu vydáváte řešit podivné případy, které oscilují někde mezi paranormálnem a absurdní komedií. Hra stojí na klasické point-and-click hratelnosti, která je jednoduchá, ale velmi dobře vystavěná. Největší sílu má v dialozích, které jsou chytře napsané, svižné a často překvapivě trefné.
Pixelartová grafika působí na první pohled nenápadně, ale má v sobě obrovské množství detailů a osobitosti. Každý případ funguje jako samostatná epizoda, ale dohromady vytvářejí soudržný celek. Tempo je příjemné, nikam vás netlačí a dává prostor vychutnat si vtipy i drobné narážky. Pokud vás baví kombinace detektivky a lehkého hororu, budete se tady cítit jako doma. A Fumble in the Dark je přesně ten typ hry, ke které se rádi vrátíte jen proto, že vám zvedne náladu.
The Darkside Detective: A Fumble in the Dark lze zdarma stáhnout zde