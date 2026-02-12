Nová aktualizace promění škodovky v herní konzoli! A nejen to

Automobilový průmysl se neustále mění a to leckdy i směrem, který bychom dost možná ještě před pár lety absolutně nečekali. Z „pouhých“ dopravních prostředků se totiž auta mění v centrum multimediální zábavy, která má za úkol zpříjemnit cestu všem cestujícím. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomuje i Škoda Auto, která dnes skrze tiskovou zprávu oznámila vydání velmi pěkných softwarových novinek pro její elektromobily. Do vozů míří konkrétně nové možnosti zábavy, pohodlnější streamování hudby, chytřejší plánování tras i zajímavá bezpečnostní funkce, která dokáže řidiče včas upozornit na blížící se vozidla záchranných složek.
Automobilka dlouhodobě rozvíjí vlastní digitální ekosystém a díky průběžným aktualizacím postupně přidává nové funkce i do již prodaných vozů. Auto se tak nestává technologicky starým ve chvíli, kdy opustí showroom, ale naopak se může v průběhu let dál zlepšovat. A to se děje i nyní díky tomu, že se infotainment vybraných elektromobilů rozšíří o aplikace AirConsole, Škoda Play a Spotify v rámci balíčku Media Streaming. Tyto aplikace jsou dostupné od ledna 2026 pro elektrické modely Elroq a Enyaq se softwarem ME4.0 a novějším, přičemž datové přenosy jsou pro nové vozy na tři roky zdarma.
Fanoušky videoher bezesporu potěší nová aplikace AirConsole, která promění displej auta v herní konzoli, kde jako ovladač poslouží mobilní telefon a kde nechybí ani legendární Tetris. Škoda Play pak nabídne video obsah a uživatele Spotify pak potěší, že i to je integrováno přímo do systému vozu bez nutnosti používat telefon.
Fotogalerie
Výrazného vylepšení se dočkala také aplikace MyŠkoda, konkrétně v oblasti plánování tras. Nově si lze pomocí umělé inteligence detailně nastavit požadavky na cestu, například preferované nabíjecí sítě, stanice v blízkosti restaurací nebo minimální stav baterie v cíli. V praxi to znamená méně improvizace a více kontroly nad cestou.
Asi nejzajímavější novinkou z pohledu bezpečnosti je rozšíření aplikace Traffication o upozornění na blížící se vozidla záchranných složek. Řidič se na displeji včas dozví, že se blíží sanitka, policie nebo hasiči, uvidí směr i vzdálenost a systém mu ukáže, jak vytvořit záchranářskou uličku. V Česku se do systému jako první zapojuje Policie ČR. Škoda Auto jde tedy bezesporu z uživatelského hlediska dobrým směrem, který musí chutnat nejen technologickým hračičkům.