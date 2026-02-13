Peklo zamrzlo: Na Apple Vision Pro konečně vyšla aplikace YouTube

Zavřít reklamu

Od včerejšího dne je ve visionOS App Storu k dispozici oficiální aplikace YouTube pro Apple Vision Pro. A určitě nejsme sami, kdo si říká, že tohle je přesně ten typ aplikace, který headsetu od Applu dlouhodobě chyběl.

Ano, YouTube šlo spustit přes Safari už dříve a fungovalo to, ale byl to kompromis. Webová verze prostě nikdy nepůsobí tak přirozeně jako nativní aplikace, obzvlášť ve světě, kde je celé prostředí postavené na prostorovém ovládání a plynulých animacích.
Teď už je situace jiná.

Kino o velikosti zdi. A ještě o kus větší

Nová aplikace umožňuje sledovat videa na „kinematograficky“ velké ploše, kterou si můžete zasadit do některého z visionOS prostředí. Pokud jste už někdy ve Vision Pro pustili film v plovoucím plátně uprostřed virtuální krajiny, víte, o čem mluvím – je to návykové.

YouTube podporuje:

  • běžná videa
  • 180° videa
  • 360° videa
  • YouTube Shorts

A pokud vlastníte novější model s čipem M5, můžete přehrávat videa až v 8K rozlišení. To je přesně ten moment, kdy si Vision Pro začíná obhajovat svou cenu – 8K obsah na obří virtuální ploše je vizuálně úplně jiná liga než sledování na telefonu nebo notebooku.

Zdánlivá maličkost, velký význam

Po přihlášení funguje všechno tak, jak byste čekali. K dispozici jsou odběry, playlisty, historie sledování i doporučený obsah. Rozhraní je optimalizované pro visionOS a reaguje plynule, bez zadrhávání, které občas doprovázelo webovou verzi v Safari. Celý dojem je mnohem ucelenější a profesionálnější. Je to přesně ten rozdíl, který poznáte během prvních pár minut používání.

Za zmínku stojí i to, že už v roce 2024 se na visionOS objevil neoficiální klient Juno, který ale z App Storu rychle zmizel kvůli porušení podmínek YouTube. Bylo tedy jen otázkou času, kdy Google dorazí s oficiálním řešením. Upřímně jsem ráda, že se tak stalo, protože bez silných aplikací třetích stran by Vision Pro zůstával spíš technologickou demonstrací než skutečně plnohodnotnou platformou.

Aplikace je kompatibilní s modely Vision Pro s čipy M2 i M5, takže si ji mohou stáhnout všichni současní uživatelé. Pokud ale chcete maximum v podobě 8K videí, právě M5 model nabídne největší potenciál. V kombinaci s imerzivními prostředími visionOS se z Vision Pro začíná stávat osobní kino, které si nastavíte přesně podle sebe.

Osobně vnímám příchod YouTube jako jeden z klíčových momentů pro visionOS. Možná to nezní tak vznešeně jako nové pracovní nástroje nebo futuristické aplikace pro spolupráci, ale realita je jednoduchá – lidé chtějí sledovat videa. A pokud je mohou sledovat na obří virtuální obrazovce v perfektní kvalitě a bez kompromisů, je to přesně ten typ zážitku, který dává smysl i mimo technologickou bublinu.

