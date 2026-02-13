Zavřít reklamu

Nejen iPhone Fold! Apple už testuje i první „véčkový“ iPhone, který má pobláznit svět

iPhone
Jiří Filip
0

Apple se letos podle všeho chystá udělat jeden z největších kroků v historii iPhonu. Po mnohaletém čekání bychom se totiž měli v průběhu podzimu dočkat prvního ohebného modelu, který je nyní ve fanouškovském světě známý jako „iPhone Fold“. Ten by měl svou konstrukcí připomínat Samsung Galaxy Z Fold, a tedy by měl do jisté míry připomínat knihu s velkým vnitřním displejem a menším vnějším. Zdá se ale, že tím snahy kalifornského giganta zdaleka nekončí. Čím dál častěji se totiž začíná mluvit i o další skládací variantě, tentokrát ve stylu véčka, tedy takzvaném „iPhone Flip“, jehož vývoj nyní potvrdil i další spolehlivý zdroj. 

Mohlo by vás zajímat

O tom, že Apple podobný koncept minimálně zvažuje, už dříve informoval Mark Gurman, který zmínil existenci čtvercového skládacího iPhonu s konstrukcí typu clamshell. Nyní však přichází další posun. Známý čínský leaker Fixed Focus Digital, jenž má dobré kontakty v dodavatelském řetězci, tvrdí, že Apple už iPhone Flip dokonce testuje. Zatím sice není jasné, v jaké fázi se testování nachází ani zda se projekt skutečně posune až k sériové výrobě, nicméně samotný fakt, že Apple zařízení aktivně zkouší, naznačuje poměrně vážný zájem. Jinými slovy, nejde jen o kresby na papíře, ale o reálný hardware v laboratořích Applu, který od realizace už tolik nedělí. 

foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone black background foldable smartphone black background
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone display foldable smartphone display
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
foldable smartphone profile foldable smartphone profile
foldable smartphone reflection foldable smartphone reflection
foldable smartphone camera detail foldable smartphone camera detail
foldable smartphone camera angle foldable smartphone camera angle
foldable smartphone camera lens foldable smartphone camera lens
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
foldable smartphone front view foldable smartphone front view
foldable smartphone blue design foldable smartphone blue design
foldable smartphone open display foldable smartphone open display
foldable smartphone flat view foldable smartphone flat view
foldable smartphone back view foldable smartphone back view
foldable smartphone full display foldable smartphone full display
foldable smartphone colorful screen foldable smartphone colorful screen
foldable smartphone dual view foldable smartphone dual view
foldable smartphone edge closeup foldable smartphone edge closeup
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
foldable smartphone dark back foldable smartphone dark back
foldable smartphone floating display foldable smartphone floating display
Foldable MacBook render closed.png Foldable-MacBook-render-closed.png
foldable smartphone side profile foldable smartphone side profile
Vstoupit do galerie

Pokud by se iPhone Flip skutečně dostal na produktovou mapu Applu, nejdřívějším možným termínem uvedení by měl být podzim 2027. Reálněji to ale zatím vypadá spíš na rok 2028 nebo ještě později. Pravděpodobné je totiž to, že k jeho realizaci přistoupí Apple až na základě zájmu o iPhone Fold, který bude vyhodnocovat nejspíš až podle dvouletého prodejního cyklu. Právě tak totiž ve výsledku vyhodnotil i (ne)smyslnost iPhonů mini či Plus. Kalifornský gigant si tak evidentně dává čas a zkoumá, jaké skládací provedení dává pro iPhone dlouhodobě největší smysl. A je klidně možné, že se nakonec dočkáme hned dvou různých skládacích iPhonů.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.