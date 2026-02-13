Nejen iPhone Fold! Apple už testuje i první „véčkový“ iPhone, který má pobláznit svět

Apple se letos podle všeho chystá udělat jeden z největších kroků v historii iPhonu. Po mnohaletém čekání bychom se totiž měli v průběhu podzimu dočkat prvního ohebného modelu, který je nyní ve fanouškovském světě známý jako „iPhone Fold“. Ten by měl svou konstrukcí připomínat Samsung Galaxy Z Fold, a tedy by měl do jisté míry připomínat knihu s velkým vnitřním displejem a menším vnějším. Zdá se ale, že tím snahy kalifornského giganta zdaleka nekončí. Čím dál častěji se totiž začíná mluvit i o další skládací variantě, tentokrát ve stylu véčka, tedy takzvaném „iPhone Flip“, jehož vývoj nyní potvrdil i další spolehlivý zdroj.
O tom, že Apple podobný koncept minimálně zvažuje, už dříve informoval Mark Gurman, který zmínil existenci čtvercového skládacího iPhonu s konstrukcí typu clamshell. Nyní však přichází další posun. Známý čínský leaker Fixed Focus Digital, jenž má dobré kontakty v dodavatelském řetězci, tvrdí, že Apple už iPhone Flip dokonce testuje. Zatím sice není jasné, v jaké fázi se testování nachází ani zda se projekt skutečně posune až k sériové výrobě, nicméně samotný fakt, že Apple zařízení aktivně zkouší, naznačuje poměrně vážný zájem. Jinými slovy, nejde jen o kresby na papíře, ale o reálný hardware v laboratořích Applu, který od realizace už tolik nedělí.
Pokud by se iPhone Flip skutečně dostal na produktovou mapu Applu, nejdřívějším možným termínem uvedení by měl být podzim 2027. Reálněji to ale zatím vypadá spíš na rok 2028 nebo ještě později. Pravděpodobné je totiž to, že k jeho realizaci přistoupí Apple až na základě zájmu o iPhone Fold, který bude vyhodnocovat nejspíš až podle dvouletého prodejního cyklu. Právě tak totiž ve výsledku vyhodnotil i (ne)smyslnost iPhonů mini či Plus. Kalifornský gigant si tak evidentně dává čas a zkoumá, jaké skládací provedení dává pro iPhone dlouhodobě největší smysl. A je klidně možné, že se nakonec dočkáme hned dvou různých skládacích iPhonů.