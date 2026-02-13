Apple spustil AppleCare+ v Indonésii

Apple dál postupně rozšiřuje dostupnost svých služeb napříč světem a nejnověji potěšil uživatele v Indonésii. Právě zde totiž oficiálně spustil možnost zakoupení služby AppleCare+, tedy rozšířené ochrany nebo chcete-li záruky zařízení, která k základní záruce přidává výrazně širší servisní pokrytí i nadstandardní technickou podporu. Pro místní zákazníky to znamená především větší klid při každodenním používání produktů, protože kromě běžných výrobních vad jsou nyní kryty také nehody, kterým se člověk samozřejmě ne vždy ubrání.
Standardně přichází většina zařízení s roční omezenou zárukou na hardware a devadesátidenní bezplatnou technickou podporou. AppleCare+ tuto ochranu rozšiřuje a přidává například krytí náhodného poškození, jako jsou pády nebo polití tekutinou. Součástí je také výměna baterie v případě, že její kapacita klesne pod 80 %, a nepřetržitý přístup k prioritní technické podpoře. Služba se vztahuje na široké portfolio zařízení, včetně iPhonů, iPadů, Maců, Apple Watch, monitoru Pro Display XDR nebo Apple TV.
V Indonésii bude AppleCare+ fungovat prostřednictvím sítě autorizovaných servisních partnerů. Zákazníci mohou využít opravy zasláním zařízení poštou nebo osobně v servisu, u vybraných Maců je k dispozici i servis přímo na místě. Potěší také globální platnost služby, díky níž lze opravu vyřídit i v zahraničí, samozřejmě v závislosti na dostupnosti dílů a služeb v dané zemi.
Ochranu AppleCare+ je možné zakoupit při nákupu nového zařízení nebo dodatečně do dvanácti měsíců od jeho pořízení. Pro uživatele v Indonésii tak jde o další krok k tomu, aby měli své produkty nejen rádi používané, ale také dobře chráněné. A právě podobné drobné, ale praktické rozšiřování služeb často napovídá, kam Apple dlouhodobě směřuje. Nejen k prodeji zařízení, ale ke komplexnímu zážitku, který nekončí u rozbalení krabičky.