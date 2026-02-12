Ultimate Valentine’s Gift Guide 2026: Darujte bezpečí a chytré pohodlí se zámky WELOCK

Komerční sdělení: Valentýn v roce 2026 už dávno není jen o symbolech romantiky v podobě květin nebo sladkostí. Čím dál víc lidí přemýšlí nad tím, jak darovat něco, co má skutečnou hodnotu, dlouhodobý smysl a zároveň dokáže zjednodušit každodenní život. Právě proto se mezi nejzajímavější valentýnské dárky stále častěji řadí chytré technologie. A pokud hledáte dárek, který v sobě kombinuje bezpečí, pohodlí a moderní funkce, stojí za pozornost valentýnská akce WELOCK, v rámci které můžete pořídit vybrané chytré zámky za výrazně zvýhodněné ceny. Kompletní přehled nabídky najdete na valentýnské stránce WELOCK, kde jsou připraveny slevy i speciální kupony.
Chytrý zámek je dnes jedním z nejjednodušších způsobů, jak posunout domácnost na vyšší úroveň. Odemykání pomocí otisku prstu, kódu, telefonu nebo hlasového asistenta není jen efektní vychytávkou, ale hlavně praktickou funkcí, která šetří čas a zvyšuje bezpečnost. WELOCK navíc sází na řešení, která lze nainstalovat svépomocí během několika minut bez vrtání a bez výměny celých dveří. Ideální kombinace pro každého, kdo chce modernizovat domov bez složitostí.
Více informací o akci naleznete zde
WELOCK Smart Lock U81 – nejuniverzálnější volba pro chytrou domácnost
Model WELOCK U81 je ideální volbou pro uživatele, kteří chtějí mít nad přístupem do domácnosti maximální kontrolu. Zámek podporuje odemykání pomocí aplikace, Bluetooth, PIN kódu, otisku prstu i RFID karty. Celkově lze uložit až 200 PIN kódů, 100 otisků prstů a 199 RFID karet, což z něj dělá skvělé řešení nejen pro domácnosti, ale i pro kanceláře, apartmány nebo pronájmy typu Airbnb.
Velkou výhodou je možnost připojení k WIFIBOX3 bráně, díky které lze zámek ovládat odkudkoliv přes aplikaci WELOCK. Uživatel má přehled o historii odemčení, může sdílet dočasné přístupy a dostává okamžitá upozornění na změny stavu dveří. Samozřejmostí je i kompatibilita s Alexou, takže dveře lze odemknout jednoduše hlasem.
WELOCK U81 myslí i na krizové situace. Pokud se vybije baterie nebo ztratíte telefon, k dispozici je fyzický klíč jako záložní řešení. Instalace je otázkou zhruba 15 minut a zámek pasuje na většinu evropských cylindrických vložek.
- Cena v rámci valentýnské akce: 189 €
- Ušetříte: 60 €
- Slevový kód: VD60
- Odkaz ke koupi
WELOCK Touch41 – rychlý otisk prstu jako klíč
WELOCK Touch41 staví především na spolehlivém a velmi rychlém rozpoznávání otisku prstu. Zámek dokáže identifikovat uložený prst s úspěšností až 98 % a to během zhruba 0,5 sekundy. V praxi to znamená, že stačí krátký dotyk a dveře jsou odemčené.
Samozřejmě nechybí ani podpora aplikace WELOCK, přes kterou lze sdílet virtuální klíče s rodinou nebo přáteli. Přes připojení k Alexe je možné zámek ovládat i hlasem, což ocení zejména uživatelé chytré domácnosti.
Touch41 je navržen pro evropské cylindrické vložky a jeho instalace je velmi jednoduchá. Pokud hledáte elegantní a cenově dostupný chytrý zámek zaměřený hlavně na biometriku, je tohle model, který dává velký smysl.
- Cena v rámci valentýnské akce: 126 €
- Ušetříte: 63 €
- Slevový kód: VD63
- Odkaz ke koupi
WELOCK ToucA51 – kombinace otisku prstu a klávesnice
Model WELOCK ToucA51 kombinuje hned několik způsobů odemykání. Kromě velmi rychlého snímače otisků prstů, který reaguje zhruba do 0,3 sekundy, nabízí také klávesnici pro zadání PIN kódu. Díky funkci anti-peep lze navíc před nebo za správný kód zadat náhodná čísla, takže nikdo v okolí nepozná skutečnou kombinaci.
Přes aplikaci WELOCK lze vytvářet až 10 časově omezených přístupových kódů pro rodinu, návštěvy nebo servisní služby. Po připojení k WIFIBOX3 je možné zámek ovládat odkudkoliv a nechybí ani podpora Alexy.
Instalace zabere přibližně 10 minut a není potřeba žádné vrtání. ToucA51 je ideální volbou pro domácnosti, kde se hodí kombinace více způsobů přístupu pro různé členy rodiny.
- Cena v rámci valentýnské akce: 119 €
- Ušetříte: 50 €
- Slevový kód: VD50
- Odkaz ke koupi
Valentýnská nabídka WELOCK je zajímavá nejen cenami, ale i podmínkami nákupu. Zboží je odesíláno zdarma z evropských a britských skladů, k dispozici je 30denní garance vrácení peněz, dvouletá záruka a doživotní zákaznická podpora. To vše dává jistotu, že kupujete dárek, který má smysl a dlouhodobou hodnotu.
Pokud chcete letos darovat něco, co skutečně zvyšuje kvalitu každodenního života, chytrý zámek WELOCK je sázkou na jistotu. Kompletní přehled valentýnské akce a všech slev najdete na oficiální valentýnské stránce WELOCK.