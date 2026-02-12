Zavřít reklamu

Na Apple Watch míří další fitness výzva za odznáček! Kdy odstartuje a jak ji získat?

Vše o Apple
Jan Vajdák
Apple u příležitosti „Heart Month“ představuje novou únorovou výzvu pro uživatele Apple Watch. Speciální odznak bude možné získat v sobotu 14. února, tedy na sv. Valentýna.

Podmínka k získu je úplně jednoduchá. Během tohoto dne stačí uzavřít svůj kroužek Cvičení. „Uzavřete svůj cvičební kroužek na Valentýna 14. února a získejte tuto odměnu. Vaše srdce vám poděkuje,“ uvádí k výzvě Apple.

apple watch heart month 2026 apple-watch-heart-month-2026
heart month 2026 1 heart_month_2026_1
heart month 2026 4 heart_month_2026_4
heart month 2026 3 heart_month_2026_3
heart month 2026 2 heart_month_2026_2
Stejně jako u ostatních podobných výzev Apple Watch bude i tato doprovázena speciální digitální odměnou, kterou si uživatelé mohou zobrazit v aplikaci Kondice (Fitness). Součástí jsou také animované samolepky, které lze využít v aplikaci Zprávy.

Apple navíc během února tradičně přidává tematický obsah věnovaný Heart Month také do App Storu, aplikace Apple TV, Apple Podcasts a Apple Books. Podobné výzvy mám u Applu rád. Jelikož se snažím již dlouhé roky sbírat všechny měsíční odznaky včetně těch občasných speciálních, nemohu si nechat ujít ani tento. Odznaky se snažím získávat poctivě a vždy udělám přesně to, co po mně zadání chce. Jsem tedy rád, že k zisku tohoto odznaku nejsou třeba žádné složitosti. Vzpomínám si totiž, jak před lety bylo třeba k zisku odznaku cvičit 20 minut jógu.

