Japonsko se bouří proti Applu! Vývojáři chtějí další zásah proti App Store a jeho poplatkům

Po nedávných změnách pravidel App Store v Japonsku sílí tlak na další regulační kroky. Koalice sedmi IT skupin, které dohromady zastupují více než 600 společností a organizací včetně velkých technologických firem, herních studií a vývojářů softwaru, vyzývá k úpravě nových podmínek.
Apple v prosinci oznámil sérii změn týkajících se distribuce aplikací, platebních možností a obchodních podmínek, aby vyhověl japonskému zákonu Mobile Software Competition Act (MSCA). Úpravy umožnily vývojářům odkazovat uživatele na nabídky mimo aplikaci a zavádět alternativní platební metody. Současně však Apple nastavil nové poplatky, včetně provize až 15 % z webových transakcí a dalších poplatků za aplikace distribuované mimo App Store.
Apple tehdy uvedl, že japonská legislativa lépe vyvažuje otevřenost a bezpečnost než evropský Digital Markets Act. Podle části trhu však změny nepřinášejí skutečnou alternativu. Jak uvádí The Japan News, zástupci sedmi skupin kritizují nové provize s tím, že neexistuje žádný ekonomický důvod využívat nově povolené platební metody.
Společné prohlášení přichází jen několik dní poté, co Mobile Content Forum (jedna ze zapojených organizací) vydalo 29. ledna samostatné písemné stanovisko kritizující přístup Applu i Googlu.
Podle zprávy jde o další pokus vyvinout tlak na japonskou komisi pro spravedlivý obchod, aby situaci znovu přezkoumala a případně zahájila další kroky. Zda k dodatečnému zásahu skutečně dojde, zatím není jasné. Osobně si myslím, že pokud mají být alternativní platební metody skutečnou konkurencí, nemohou být zatíženy téměř stejnými poplatky jako oficiální platební kanál Applu. Chápu, že Apple chce chránit svůj obchodní model i bezpečnost ekosystému, ale bez reálné ekonomické výhody vývojáři důvod ke změně mít nebudou.