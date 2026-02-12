iPhone Air je v pořádné slevě! Na MP.cz k němu navíc dostanete záruku 3 roky zcela zdarma

Komerční sdělení: Pokud vás oslovil loňský iPhone Air, ale nechtělo se vám do něj jít kvůli tomu, že u něj Apple nasadil poměrně vysokou cenovku, máme pro vás super zprávu. Na Mobil Pohotovosti totiž stále běží atraktivní akce, díky které pořídíte iPhone Air v libovolné barvě nejen výrazně levněji, ale navíc i s tříletou zárukou úplně zdarma. Za nás v redakci jde tedy o nabídku, která se rozhodně neodmítá, obzvlášť když je řeč o bezesporu nejpohlednějším telefonu letošního roku a jednom z vůbec nejhezčích iPhonů, jaké kdy Apple představil.
iPhone Air ale nestaví jen na vzhledu, jakkoliv je právě ten na první pohled jeho obrovskou devízou. Velmi příjemně překvapí i po stránce výbavy, konkrétně třeba fotoaparáty. Přední kamera nabídne rozlišení 18 Mpx a bez problémů si poradí jak se selfie fotkami, tak s kvalitními videi. Na zádech pak najdete 48Mpx širokoúhlý fotoaparát, se kterým zachytíte okolní svět ve skutečně působivé kvalitě. K tomu si připočtěte čip A19 Pro, který je v oblasti grafického výkonu zhruba o 70 procent rychlejší než čip v iPhonu 14 Pro, a také ochranné sklo Ceramic Shield chránící přední i zadní stranu telefonu před poškrábáním. Výsledkem je velmi vyvážený celek, který potěší nejen na pohled, ale i při každodenním používání. A jelikož Apple tradičně nezapomněl ani na celodenní výdrž baterie, je jasné, že iPhone Air zaujme nejen designem, ale i tím, jak dobře funguje v praxi.
O to příjemnější pak je zjištění, že právě teď jej můžete u Mobil Pohotovosti pořídit s opravdu lákavou 17% slevou, díky které cena klesla na 24 990 Kč z původních 29 990 Kč. Jako bonus k tomu navíc získáte tříletou záruku zcela zdarma a v případě nákupu na IČO dokonce rovnou dvouletou záruku místo běžného jednoho roku. Jinými slovy, jde o nabídku, nad kterou se vyplatí se vážně zamyslet – takhle výhodně se podobná kombinace jen tak nevidí.
