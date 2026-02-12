Apple opět na nákupech! Tentokrát získal zajímavý databázový startup

Apple byl loni opět na nákupech startupů. Podle nových informací totiž v tichosti získal kanadskou společnost Kuzu, která vyvíjela grafovou databázi a jejíž výtvory se Applu dost možná hodí do jeho budoucích plánů. Akvizice proběhla už v říjnu 2025, ale částka, kterou Apple zaplatil, nebyla zveřejněna. Web společnosti i její repozitář na Githubu byly po převzetí odstraněny, což je u Applu standardní praxe. Firma prostě zapadla do jeho ekosystému a přestala existovat jako samostatný subjekt.
Kuzu nabízelo něco trochu jiného než klasické relační databáze. Jejich řešení bylo navrženo pro rychlost, škálovatelnost a snadné používání, přičemž datové body se zobrazovaly jako propojené uzly, což vizualizaci informací výrazně zjednodušovalo. Součástí byl i prohlížeč Kuzu Explorer, který fungoval přímo v prohlížeči a umožňoval přehledně procházet složité sítě dat. Apple kvůli významu akvizice musel informovat Evropskou unii, ale jiných informací je zatím velmi málo.
Apple už vlastní FileMaker, multiplatformní relační databázi, přes svou dceřinou společnost, takže otázkou zůstává, co přesně s Kuzu zamýšlí. Jedna z možností je, že firma hledá způsob, jak posunout své služby iPadOS nebo macOS na vyšší úroveň, případně připravit nástroje pro interní vývojáře či profesionály, kteří pracují s rozsáhlými daty. Dá se čekat, že Apple nechce jen koupit technologii, ale že s ní plánuje něco strategického – což by nebylo poprvé.
Celá akvizice je typickým příkladem Applu, který má dlouhodobě ve zvyku převzít menší inovativní firmu, pečlivě ji začlenit a až pak, pomalu a systematicky, ukázat, k čemu může sloužit. Když se podíváme na FileMaker nebo jiné interní projekty Applu, je jasné, že firma nikdy nespěchá a raději věci připravuje tak, aby měly dlouhodobý efekt. Kuzu tak zůstává zatím tajemnou kartou, ale s ohledem na Apple je jasné, že by mohla hrát větší roli, než si teď dokážeme představit.