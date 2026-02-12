Apple Domácnost přestala některým jablíčkářům ze dne na den fungovat, řešení je ale jednoduché

Je tomu skoro až k nevíře, ale Apple představil novou architekturu své aplikace Home, která měla být „spolehlivější a efektivnější“ už v roce 2022, přičemž takřka od první chvíle zavádění této novinky tlačí uživatele k tomu, aby na ní přešli. A jak se nyní ukázalo, pomyslný den D již nastal. Starší verze aplikace totiž nyní přestala být podporována, a tak asi nikoho příliš nepřekvapí, že někteří uživatelé najednou zjistili, že Home přestala fungovat.
Ti, kdo aplikaci neaktualizovali do 10. února, nyní vidí zprávu: „Používáte starší verzi Apple Home, která už není podporována. Aktualizujte nyní, abyste mohli pokračovat v používání aplikace Home se svými Apple zařízeními a dalšími příslušenstvími.“ Apple upozorňuje, že aktualizovat musí i ostatní členové domácnosti, jinak mohou nastat problémy s příslušenstvím, automatizacemi nebo dokonce úplná ztráta přístupu k chytré domácnosti.
Bez aktualizace přijdete také o podporu novějších zařízení, například robotických vysavačů, a nebudete dostávat důležité bezpečnostní opravy a vylepšení výkonu. Naštěstí stále existuje možnost aplikaci aktualizovat a obnovit tak její funkčnost.
Apple doporučuje tento postup: otevřít Home, kliknout na tři tečky vpravo nahoře a zvolit Nastavení domácnosti, poté Software Update a následně Aktualizovat. Všechny domácnosti, které vlastníte, se přitom aktualizují najednou. Pokud se zobrazí hláška „Tato domácnost a všechny příslušenství jsou aktuální“, jste na nejnovější verzi a nic dalšího není potřeba. Nová architektura Home vyžaduje minimálně iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 a watchOS 9.2.