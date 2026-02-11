Proč si myslím, že Apple s představením iPhone 17e nespěchá a tento týden jej ještě neukáže

Nejsou to jen nové MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max, které jsou v posledních týdnech očekávány doslova každým dnem. V dost podobné pozici je totiž třeba i iPhone 17e, s jehož představením se taktéž počítá v nejbližších dnech či týdnech. A ačkoliv o „bezprostředním“ představení iPhonu 17e mluvil před pár dny i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, zřejmě to s ním tak žhavé nebude. Důvod je přitom docela jednoduchý a zároveň roky prověřený.
Že je bezprostřední představení iPhone 17e poměrně nepravděpodobné naznačuje skrze svou domovskou webovou stránku i samotný Apple. Na té totiž můžete nyní vidět kampaň lákající na valentýnské dárky, která tam bude svítit minimálně do soboty, na kterou právě Valentýn připadá. A ačkoliv se jedná jen o jakéhosi dárkového rádce, Apple v posledních letech nejednou ukázal, že když mu jedna taková kampaň běží, nerad jí ubírá pozornost jinými aktivitami. Když tedy například spouští několikrát ročně Back to School akce, v jejich období zpravidla neukazuje žádné novinky, jelikož by musel s grafikami na domovské stránce pohnout (a zároveň novinky nabízet nejspíš hned se slevou).
Jakmile ale o víkendu valentýnské lákání na dárky skončí a Applu se uvolní místo na domovské stránce, bude mít ideální příležitost k jejímu oživení skrze přidání nového produktu, jenž bude mít na nadcházejících pár dnů či týdnů díky tomu plnou pozornost. Jak se navíc zdá, času na promování bude chtít nejspíš relativně dost. Pokud se totiž vyplní předpovědi o představení telefonu ve čtvrtek 18. září na roční výročí premiéry iPhonu 16e, pak se dá předpokládat, že tato novinka zamíří do prodeje až o týden později, přičemž minimálně do té doby na něj bude Apple určitě lákat na hlavním místě na své homepage, ze kterého jej dost možná odsune až poté, co světu ukáže nové MacBooky Pro. A jak to vidíte vy?
