iStores.cz spustil parádní valentýnskou akci! Nejen na Apple produktech lze nyní ušetřit tisíce korun

Komerční sdělení: Valentýn je svátkem, který má jednu velkou výhodu. Dává nám perfektní záminku udělat radost někomu, na kom nám záleží, a klidně i sobě. A pokud patříte mezi ty, kteří mají slabost pro produkty Applu a kvalitní příslušenství, letošní únor pro vás může být obzvlášť zajímavý. iStores totiž spouští valentýnskou nabídku s podtitulem „Láska na první dotek“, v rámci které nabízí oblíbené Apple produkty a příslušenství za výrazně zvýhodněné ceny.
Valentýnská akce probíhá od 9. do 15. února 2026 a vztahuje se na široké portfolio zařízení, od iPhonů přes iPady a Apple Watch až po sluchátka a příslušenství. Cílem je jediné. Nabídnout zákazníkům možnost pořídit si vysněné zařízení výhodněji než obvykle a proměnit ho v dárek, který má skutečnou hodnotu a dlouhodobé využití.
Mezi nejzajímavější nabídky patří například iPhone Air už od 24 990 Kč, iPhone 15 od 14 990 Kč nebo základní iPad s čipem A16 od 8 290 Kč. Milovníky hudby potěší AirPods 4 za 2 990 Kč, jejich varianta s aktivním potlačením hluku od 4 190 Kč nebo AirPods Max od 12 490 Kč. Výraznou roli hrají také iPady Air a iPady Pro, ke kterým je možné získat Apple Pencil s padesátiprocentní slevou, což z této kombinace dělá velmi atraktivní balíček pro práci, studium i zábavu.
Samostatnou kapitolou jsou Apple Watch, které iStores v rámci valentýnské nabídky prodává už od 5 990 Kč, případně formou splátek od 276 Kč měsíčně. V akci jsou přitom jak nejnovější Apple Watch Ultra 3, tak Apple Watch Series 11 i cenově dostupné Apple Watch SE 3. Právě chytré hodinky patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější dárky, protože spojují praktičnost, styl i zdravotní funkce v jednom zařízení.
Kromě samotných produktů Applu se akce vztahuje také na široký výběr příslušenství. Doprodejové příslušenství značky Fixed je k dispozici s padesátiprocentní slevou, příslušenství iStores by Epico a vybrané produkty Meross se slevou třicet procent. Desetiprocentní sleva pak platí na Apple příslušenství i další doplňky. Zajímavostí je také výrazné zlevnění sluchátek Bose QuietComfort Ultra Earbuds, která jsou nyní k dispozici od 3 990 Kč místo původních 8 990 Kč.
Valentýnská nabídka je dostupná jak na e-shopu iStores, tak ve všech kamenných prodejnách v České republice a na Slovensku. Zákazníci se tak mohou rozhodnout, zda dají přednost pohodlnému online nákupu, nebo si produkty přijdou osobně vyzkoušet a poradit se s vyškoleným personálem.
Pokud tedy hledáte dárek, který nebude jen symbolickým gestem, ale skutečnou radostí na dlouhé měsíce či roky, valentýnská akce iStores je ideální příležitostí. Láska na první dotek letos může mít podobu iPhonu, iPadu, Apple Watch nebo sluchátek. A to za ceny, které potěší hned dvakrát.
