Dvanáct? Tak to není pohoda. Discord chystá ověřování věku

Discord oznámil další velký zásah do fungování své platformy – a tentokrát se dotkne úplně všech. Od března začne firma globálně zavádět tzv. „enhanced teen safety features“, tedy rozšířené bezpečnostní prvky pro nezletilé. V praxi to znamená jednu zásadní věc: každý účet bude nově nastavený jako „teen“, dokud uživatel aktivně neprokáže, že je dospělý. Pravidlo se má vztahovat na všechny účty, ne jen na nově založené.
Na teoretické rovině zní toto rozhodnutí určitě rozumně, v reálu se ale jedná o změnu, která nejen ovlivní každodenní používání Discordu, ale která především nastoluje nepříjemné otázky, týkající se ochrany soukromí jedince.
Co se vlastně mění
Zástupci Discordu uvedli, že od zavedení změn narazí uživatelé bez ověřeného věku na celou řadu omezení, která se velmi rychle projeví při běžném používání. Citlivý obsah zůstane rozmazaný a nepůjde jej odemknout, věkově omezené servery, kanály a příkazy budou nepřístupné a komunikace s lidmi, které nemáte v přátelích, se přesune do oddělené schránky s minimální možností nastavení. Omezení se dotknou i komunitních „Stage“ místností, kde budou moci mluvit pouze ověření dospělí uživatelé.
Nezanedbatelné funkce
Z vlastní zkušenosti s Discordem vím, že tohle nejsou okrajové funkce, které by používalo pár procent lidí. Jakmile jste součástí větší komunity, herní komunity nebo třeba technického serveru, velmi rychle narazíte na limity, které z účtu bez ověření udělají spíš pasivního pozorovatele. Jinými slovy: pokud Discord používáte pravidelně, tlak na ověření věku bude prakticky nevyhnutelný.
Samotné ověření má probíhat dvěma způsoby. Buď Discord nabídne odhad věku pomocí krátkého video selfie přímo v zařízení, nebo umožní nahrání oficiálního dokladu totožnosti prostřednictvím externího partnera. A právě druhá možnost vyvolává pochopitelné obavy. Ne proto, že by byla technologicky neobvyklá, ale kvůli nedávnému kontextu. V říjnu 2025 totiž došlo k vážnému bezpečnostnímu incidentu u externí firmy 5CA Systems, při kterém mohly být kompromitovány fotografie pasů a řidičských průkazů až 2,1 milionu uživatelů Discordu. Společnost tehdy uvedla, že se incident týkal zhruba 70 tisíc účtů, nicméně důvěra uživatelů tím utrpěla výrazně.
Fotogalerie
Obavy o citlivé údaje jsou reálné
Discord dnes ujišťuje, že nové ověřování je navržené s maximálním ohledem na soukromí a že data mají být chráněna. Jenže po podobné zkušenosti je pochopitelné, že část uživatelů zůstává skeptická. Sdílení biometrických údajů nebo oficiálních dokladů je zkrátka krok, který si lidé dobře rozmýšlejí, obzvlášť u platformy, jež je pro mnohé spíš každodenním komunikačním nástrojem než službou vyžadující identifikaci.
Je fér dodat, že snaha chránit děti a dospívající uživatele má své opodstatnění. Discord je obrovská platforma a bez určité regulace může být pro mladší uživatele riziková. Otázkou ale zůstává, zda zvolený přístup skutečně řeší problém, nebo spíš vytváří nový. Místo posílení odpovědnosti rodičů a práce s existujícími nástroji se totiž přistupuje k plošnému ověřování identity všech.
Jak chránit děti?
Tento krok navíc zapadá do širšího trendu, který sledujeme už několik let. Američtí zákonodárci dlouhodobě hledají způsoby, jak přimět technologické firmy k větší odpovědnosti za bezpečnost dětí online. Jedním z posledních pokusů byl App Store Accountability Act z května 2025, který měl zavést ověřování věku na úrovni obchodů s aplikacemi. Ačkoliv federálně neprošel, některé státy si prosadily vlastní varianty a tlak na technologické firmy tím rozhodně nepolevil.
Zajímavé je srovnání s přístupem, který dlouhodobě volí Apple a Google. Obě firmy mají roky k dispozici rodičovské nástroje, dětské účty a detailní možnosti správy obsahu i komunikace. Apple je navíc v iOS 26 ještě zjednodušil a zpřehlednil. Klíčový rozdíl ale spočívá v tom, že tyto nástroje jsou dobrovolné a v rukou rodičů. Právě fakt, že nejsou využívány plošně a správně, je jedním z důvodů, proč se regulátoři snaží prosazovat tvrdší a univerzálnější řešení.
Discord má navíc specifickou pozici v tom, že je plně multiplatformní. Funguje na mobilech, počítačích i přímo v prohlížeči, kde žádné systémové rodičovské kontroly Applu nebo Googlu neplatí. Z pohledu společnosti je tedy vlastní ověřování věku nejjednodušší způsob, jak pokrýt všechny scénáře. Zda je to ale i nejrozumnější cesta, zůstává otevřenou otázkou.
Jedno je jisté už teď: věkové ověřování se stává novým standardem internetu. Discord jen patří mezi první velké platformy, které jej zavádějí v takto striktní podobě. A i když je motivace chránit mladší uživatele pochopitelná, cena v podobě dalšího zásahu do soukromí bude pro mnoho lidí těžko přijatelná.