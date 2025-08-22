Zavřít reklamu

Discord teď propojuje iPhone, iPad a Mac ještě plynuleji!

Martin Hradecký
Oblíbená komunikační platforma Discord dostala významnou aktualizaci, která přináší podporu funkce Handoff. Díky ní je nyní možné pokračovat v konverzacích napříč iPhonem, iPadem a Macem mnohem pohodlněji než dříve.

Discord nyní s Apple funkcí

Novinka funguje jednoduše: pokud máte otevřený kanál na jednom zařízení a přepnete na jiné, Discord se automaticky zobrazí jako doporučená aplikace v Docku na Macu a iPadu nebo v App Switcheru na iPhonu. Stačí na něj klepnout a okamžitě se dostanete do stejného kanálu, který jste měli otevřený.

Podpora Handoff je součástí verze 293.0 aplikace Discord, která byla vydána v pondělí a je k dispozici ke stažení v App Store. Uživatelé tak získávají zcela plynulý přechod mezi zařízeními bez nutnosti ručního hledání konverzace nebo zdlouhavého přihlašování.

Tento krok dále upevňuje pozici Discordu jako jedné z nejdůležitějších platforem pro komunikaci, a to nejen mezi hráči, ale i v pracovních týmech a komunitách po celém světě.

