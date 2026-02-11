Budoucí AirPods budeme možná moci ovládat gesty rukou

Jedna z nejzajímavějších spekulací okolo budoucnosti AirPods se v posledních hodinách a dnech opět vynořila na světlo světa. Řeč je konkrétně o možném nasazení speciálních miniaturních kamerek do těla sluchátek, čímž by si Apple zajistil možnost snímání okolí. A přestože se může podobná zvěst jevit zprvu jako naprostý nesmysl vzhledem k velikosti daných sluchátek, že se dost možná jedná o reálné plány potvrdil v minulosti třeba i reportér Mark Gurman z Bloombergu či analytik Ming-Chi Kuo. K čemu by ale vlastně kamery v AirPods sloužily?
Dosavadní úvahy se nejčastěji točí kolem dvou scénářů. Tím prvním je využití kamer jako jakýchsi senzorů pro zdravotní data, podobně jako je tomu u Apple Watch. Infračervená kamera by totiž teoreticky mohla snímat například tepovou frekvenci a poskytovat díky tomu základní přehled o zdravotním stavu uživatele. Druhou možností je snímání okolí kvůli funkcím Apple Intelligence. Jinými slovy se tedy bavíme o schopnosti „vidět“ svět kolem sebe a poskytovat kontextové informace, což ostatně Gurman považuje za nejpravděpodobnější variantu. V podstatě by šlo o cestu podobnou chytrým brýlím, jen bez samotných brýlí.
Fotogalerie
Existuje ale ještě třetí, zatím méně skloňovaná varianta, která dává čím dál větší smysl. Kamery v AirPods by mohly teoreticky sloužit i k rozpoznávání gest rukou, podobně jako to dnes zvládá Apple Vision Pro. Právě na tomto headsetu ostatně Apple ukázal, že ovládání pomocí nenápadných pohybů prstů může fungovat překvapivě spolehlivě a přirozeně. A pokud by se něco podobného dostalo i do AirPods, šlo by o poměrně zásadní posun v ovládání sluchátek. Současný systém založený na klepání, stiscích a občas i pohybech hlavy je totiž sice funkční, ale ne vždy stoprocentně přesný. Jedno gesto často znamená několik různých akcí v závislosti na rychlosti nebo počtu opakování, což logicky zvyšuje šanci na omyl. Gesta rukou by naopak mohla být přímočařejší a intuitivnější. Například jednoduché sevření prstů pro pauzu, posunutí ruky do strany pro přeskok skladby nebo otočení prstů pro změnu hlasitosti.
Z technického hlediska by navíc nebylo nutné použít klasické kamery ve viditelném spektru. Apple by mohl sáhnout po infračervených senzorech, které by fungovaly diskrétně, s nízkou spotřebou energie a bez nutnosti zaznamenávat „obraz“ v tradičním slova smyslu, což by byl mimochodem skvělý argument pro prezentaci soukromí a bezpečnosti uživatelských dat. Sluchátka by vás totiž viděla, ale vlastně neviděla,
Ať už se Apple nakonec vydá jakoukoliv cestou, je zřejmé, že myšlenka AirPods s kamerami není jen krátkodobý výstřelek. A pokud se všechny tyto spekulace potvrdí, může jít o další krok k tomu, aby se sluchátka stala mnohem chytřejším a samostatnějším zařízením než dnes. A co vy, přivítali byste něco takového?