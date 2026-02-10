Tim Cook chystá k 50. narozeninám Applu velké věci

Apple letos čeká výjimečný milník. Společnost byla založena 1. dubna 1976, a už za pár měsíců tak oslaví 50 let od svého vzniku. A i když Apple dlouhodobě platí za firmu, která se soustředí hlavně na budoucnost, podle slov jejího šéfa se tentokrát chystá i ohlédnutí zpět.
Na nedávném interním setkání se zaměstnanci totiž Tim Cook naznačil, že se výročí rozhodně nebude ignorovat. Konkrétní podobu oslav ale zatím firma drží pod pokličkou. „Zůstaňte naladěni,“ vzkázal Cook zaměstnancům – a tím nepřímo i všem ostatním. Přiznám si, že si zachovávám svůj typický střízlivý skepticismus, zároveň se ale neubráním jisté zvědavosti. Variant toho, co Apple může chystat, je totiž spoustu – od vzpomínkového videa, promítaného na interní party zaměstnanců, přes sadu samolepek až po interaktivní hologram Steva Jobse v duhových barvách.
Nostalgický Cook
Celý Cookův projev později zveřejnil novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg, a je znát, že tentokrát nešlo o běžnou korporátní řeč. Cook otevřeně přiznal, že se v poslední době nad Applem zamýšlí víc než kdy dřív. Tým, který má padesáté výročí na starosti, se prý probírá starými archivy, fotografiemi, produkty i příběhy lidí, kteří firmu formovali.
Zajímavé je především jeho přiznání, že Apple není zvyklý se dívat dozadu. Firemní „svalová paměť“ je podle Cooka nastavená výhradně na otázku, co přijde dál. O to těžší – a zároveň cennější – bylo dostat se do skutečně reflexivního rozpoložení. Když se ale člověk na chvíli zastaví a uvědomí si, co všechno Apple za posledních 50 let změnil, prý to dokáže „rozezpívat srdce“.
Fotogalerie
VIP akce, nebo poděkování uživatelům?
Oficiálně Cook mluvil především o interní oslavě pro zaměstnance, ale bylo by překvapením, kdyby Apple zůstal jen u toho. Půlkulaté výročí je ideální příležitostí připomenout si příběh firmy, která má za sebou jeden z nejdramatičtějších obratů v historii technologického byznysu. Ještě na konci 90. let Apple bojoval o přežití a otevřeně se mluvilo o hrozícím bankrotu. O pár let později už ale přicházely produkty, které definovaly celé generace – Macintosh, iPod, iPhone nebo Apple Watch. Každý z nich nejen posílil pozici Applu, ale často změnil i očekávání uživatelů napříč celým odvětvím.
Oslavy z pozice síly
Důležité přitom je, že nejde jen o nostalgické vzpomínání. Apple vstupuje do padesátého roku své existence ve výjimečně silné kondici. V posledním čtvrtletí firma oznámila rekordní tržby v celé své historii, přičemž hlavním tahounem byly opět iPhony. Finančně je tak Apple stále na vrcholu – a možná ve větší formě než kdy dřív. Právě spojení silné současnosti a bohaté minulosti dává nadcházejícím oslavám zvláštní váhu. Pokud Tim Cook skutečně slibuje „nějakou formu oslavy“, jak sám říká, může jít o zajímavý moment nejen pro zaměstnance Applu, ale i pro fanoušky a celý technologický svět.