Tim Cook chystá k 50. narozeninám Applu velké věci

Amaya Tomanová
Apple letos čeká výjimečný milník. Společnost byla založena 1. dubna 1976, a už za pár měsíců tak oslaví 50 let od svého vzniku. A i když Apple dlouhodobě platí za firmu, která se soustředí hlavně na budoucnost, podle slov jejího šéfa se tentokrát chystá i ohlédnutí zpět.

Na nedávném interním setkání se zaměstnanci totiž Tim Cook naznačil, že se výročí rozhodně nebude ignorovat. Konkrétní podobu oslav ale zatím firma drží pod pokličkou. „Zůstaňte naladěni,“ vzkázal Cook zaměstnancům – a tím nepřímo i všem ostatním. Přiznám si, že si zachovávám svůj typický střízlivý skepticismus, zároveň se ale neubráním jisté zvědavosti. Variant toho, co Apple může chystat, je totiž spoustu – od vzpomínkového videa, promítaného na interní party zaměstnanců, přes sadu samolepek až po interaktivní hologram Steva Jobse v duhových barvách.

Nostalgický Cook

Celý Cookův projev později zveřejnil novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg, a je znát, že tentokrát nešlo o běžnou korporátní řeč. Cook otevřeně přiznal, že se v poslední době nad Applem zamýšlí víc než kdy dřív. Tým, který má padesáté výročí na starosti, se prý probírá starými archivy, fotografiemi, produkty i příběhy lidí, kteří firmu formovali.

Zajímavé je především jeho přiznání, že Apple není zvyklý se dívat dozadu. Firemní „svalová paměť“ je podle Cooka nastavená výhradně na otázku, co přijde dál. O to těžší – a zároveň cennější – bylo dostat se do skutečně reflexivního rozpoložení. Když se ale člověk na chvíli zastaví a uvědomí si, co všechno Apple za posledních 50 let změnil, prý to dokáže „rozezpívat srdce“.

tim cook show iphone 16e tim cook show iphone 16e
tim cook navstivil new orleans tim cook navstivil new orleans
Trump Cook Inauguace 3 Trump Cook Inauguace 3
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Apple CEO Tim Cook (C) seen behind US President Donald Trump (R) and US Vice President JD Vance (L) after the two were sworn into office at an inauguration ceremony in the rotunda of the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
tim cook tim_cook
apple park ring apple park ring
doors apple park doors apple park
kachny v apple parku kachny v apple parku
Tim cook apple park wallpaper Tim cook apple park wallpaper
infinite loop campus infinite loop campus
Apple campus one infinite loop Apple campus one infinite loop
infinite loop visitors infinite loop visitors
Vstoupit do galerie

VIP akce, nebo poděkování uživatelům?

Oficiálně Cook mluvil především o interní oslavě pro zaměstnance, ale bylo by překvapením, kdyby Apple zůstal jen u toho. Půlkulaté výročí je ideální příležitostí připomenout si příběh firmy, která má za sebou jeden z nejdramatičtějších obratů v historii technologického byznysu. Ještě na konci 90. let Apple bojoval o přežití a otevřeně se mluvilo o hrozícím bankrotu. O pár let později už ale přicházely produkty, které definovaly celé generace – Macintosh, iPod, iPhone nebo Apple Watch. Každý z nich nejen posílil pozici Applu, ale často změnil i očekávání uživatelů napříč celým odvětvím.

Oslavy z pozice síly

Důležité přitom je, že nejde jen o nostalgické vzpomínání. Apple vstupuje do padesátého roku své existence ve výjimečně silné kondici. V posledním čtvrtletí firma oznámila rekordní tržby v celé své historii, přičemž hlavním tahounem byly opět iPhony. Finančně je tak Apple stále na vrcholu – a možná ve větší formě než kdy dřív. Právě spojení silné současnosti a bohaté minulosti dává nadcházejícím oslavám zvláštní váhu. Pokud Tim Cook skutečně slibuje „nějakou formu oslavy“, jak sám říká, může jít o zajímavý moment nejen pro zaměstnance Applu, ale i pro fanoušky a celý technologický svět.

