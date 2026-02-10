AirPods Pro s kamerkami se blíží! Dorazit mohou už letos a slibují revoluci

V souvislosti s AirPods se v posledních měsících čím dál tím častěji spekuluje nad tím, že jejich budoucnost už nebude jen o lepším zvuku a kvalitnějším potlačení hluku. Podle několika zdrojů totiž Apple pracuje na sluchátkách, která budou v jistém smyslu „vidět“. A právě chystané AirPods Pro nové generace by v tomto směru mohly udělat vůbec největší skok v historii řady.
O zajímavých plánech Applu se nyní rozpovídal známý leaker a sběratel prototypů vystupující pod přezdívkou Kosutami. Ten na síti X tvrdí konkrétně to, že příští AirPods Pro budou vybaveny kamerami, které umožní „vidět kolem uživatele“. V praxi by to znamenalo, že v každém sluchátku bude miniaturní kamera, která bude snímat okolí a poskytovat data systému i aplikacím. Kosutami tak víceméně potvrzuje informace analytika Ming-Chi Kua, podle kterého Apple plánuje u AirPods Pro nasadit alespoň jednu malou infračervenou kameru. Ta by měla sloužit například k rozpoznávání gest rukou nebo k výraznému vylepšení prostorového zvuku při použití s headsetem Apple Vision Pro. Jinými slovy, sluchátka by se mohla stát dalším senzorem v širším ekosystému Applu, nikoliv jen bezdrátovým audio příslušenstvím.
Zajímavé je také to, jak by se nové AirPods Pro mohly zařadit do nabídky. Kosutami tvrdí, že cena zůstane na současných 249 dolarech, tedy tam, kde je dnes AirPods Pro 2. To ale jde částečně proti jiným spekulacím, podle nichž by nové modely mohly tvořit spíše prémiovější variantu vedle AirPods Pro 3, které Apple představil v roce 2025.
Zda nakonec půjde o plnohodnotné AirPods Pro 4, nebo o prémiovou variantu AirPods Pro 3, zatím není jasné. Jisté ale je, že Apple má se sluchátky zjevně mnohem ambicióznější plány než dřív. A pokud se kamery skutečně stanou součástí AirPods, může se z nich postupně stát důležitý prvek celé vize prostorových počítačů, rozšířené reality a ovládání gesty. Představení by se tradičně mohlo odehrát v druhé polovině roku, nejpravděpodobněji opět po boku nových iPhonů. Pokud se spekulace potvrdí, čeká nás jedna z největších evolucí AirPods od jejich vzniku. Zda ale ve výsledku podobný upgrade zaujme víc než třeba vylepšené ANC u AirPods Pro 3, které naprosto učarovalo i nás, to samozřejmě ukáže až čas.