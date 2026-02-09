Zavřít reklamu

Používáte tuto novou funkci z iPhone 17 Pro? Apple jí teď připomněl reklamou

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Apple dnes zveřejnil novou reklamu, která na jednoduchém příkladu ukazuje jednu z těch drobností, jež si člověk možná na první pohled ani neuvědomí – dokud ji nezačne používat. Tentokrát se firma zaměřila na vylepšenou přední kameru s funkcí Center Stage u nejnovějších iPhonů a na to, jak výrazně dokáže zpříjemnit focení skupinových selfie.

Mohlo by vás zajímat

Hlavní roli v reklamě hraje iPhone 17 Pro (a také iPhone 17 Pro Max), ale důležité je dodat, že stejnou technologii nabízí také iPhone 17 a iPhone Air. Nejde tedy o exkluzivní funkci jen pro „Pro“ modely, ale o plošné vylepšení celé aktuální generace.

Selfie ještě jednodušeji? Jde to

Apple v reklamě ukazuje situaci, kterou zná asi každý. Začnete fotit sami sebe, pak se postupně přidávají další lidé – a najednou řešíte, jestli otočit telefon, popojít dozadu nebo někoho „useknout“ (vzpomínáte na slavnou „oscarovou“ selfie z roku 2014? Jak by asi vypadala s využitím funkce, o které je řeč v tomto článku?). Právě tady přichází ke slovu Center Stage. Přední kamera dokáže automaticky rozšiřovat záběr podle toho, kolik lidí je v obraze, a zároveň plynule přecházet z portrétní orientace do horizontální. To všechno bez nutnosti měnit způsob držení telefonu. iPhone tak zůstává ve svislé poloze, ale výsledná fotka nebo video klidně skončí „naležato“.

Pohodlí, které dává smysl

Apple už při představení iPhonů 17 v tiskových materiálech vysvětloval, proč se na tento detail soustředil. Držení telefonu na výšku je přirozenější, jistější a u delšího focení nebo natáčení i méně únavné. Zároveň zůstává pohled uživatele přirozeně směřovaný do středu zařízení, což působí lépe hlavně u videí. U skupinových snímků pak nastupuje umělá inteligence, která se stará o to, aby se do záběru vešli všichni, aniž by bylo potřeba cokoli řešit ručně. Výsledkem je pocit, že se fotoaparát přizpůsobuje situaci, ne naopak.

center stage text center stage text
ipad air center stage ipad air center stage
center stage camera center stage camera
center stage light streaks center stage light streaks
PMAX iP17Pro Q226 center stage camera PMAX-iP17Pro-Q226-center stage camera
Vstoupit do galerie

Funkce Center Stage u předního fotoaparátu iPhonu možná nepatří mezi ty, které na papíře působí kdovíjak revolučně. V praxi ale přesně zapadá do kategorie těch „nenápadných“ vylepšení, která si člověk začne vážit až ve chvíli, kdy je má k dispozici. Skupinové selfie jsou rychlejší, přirozenější a bez zbytečného řešení detailů.

A právě to je styl, kterým Apple u posledních generací iPhonů často postupuje – místo okázalých novinek spíš ladí drobnosti, které dělají každodenní používání o něco příjemnější. Tentokrát se to týká i těch momentů, kdy se všichni snaží vměstnat do jednoho záběru.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.