Používáte tuto novou funkci z iPhone 17 Pro? Apple jí teď připomněl reklamou

Apple dnes zveřejnil novou reklamu, která na jednoduchém příkladu ukazuje jednu z těch drobností, jež si člověk možná na první pohled ani neuvědomí – dokud ji nezačne používat. Tentokrát se firma zaměřila na vylepšenou přední kameru s funkcí Center Stage u nejnovějších iPhonů a na to, jak výrazně dokáže zpříjemnit focení skupinových selfie.
Hlavní roli v reklamě hraje iPhone 17 Pro (a také iPhone 17 Pro Max), ale důležité je dodat, že stejnou technologii nabízí také iPhone 17 a iPhone Air. Nejde tedy o exkluzivní funkci jen pro „Pro“ modely, ale o plošné vylepšení celé aktuální generace.
Selfie ještě jednodušeji? Jde to
Apple v reklamě ukazuje situaci, kterou zná asi každý. Začnete fotit sami sebe, pak se postupně přidávají další lidé – a najednou řešíte, jestli otočit telefon, popojít dozadu nebo někoho „useknout“ (vzpomínáte na slavnou „oscarovou“ selfie z roku 2014? Jak by asi vypadala s využitím funkce, o které je řeč v tomto článku?). Právě tady přichází ke slovu Center Stage. Přední kamera dokáže automaticky rozšiřovat záběr podle toho, kolik lidí je v obraze, a zároveň plynule přecházet z portrétní orientace do horizontální. To všechno bez nutnosti měnit způsob držení telefonu. iPhone tak zůstává ve svislé poloze, ale výsledná fotka nebo video klidně skončí „naležato“.
Pohodlí, které dává smysl
Apple už při představení iPhonů 17 v tiskových materiálech vysvětloval, proč se na tento detail soustředil. Držení telefonu na výšku je přirozenější, jistější a u delšího focení nebo natáčení i méně únavné. Zároveň zůstává pohled uživatele přirozeně směřovaný do středu zařízení, což působí lépe hlavně u videí. U skupinových snímků pak nastupuje umělá inteligence, která se stará o to, aby se do záběru vešli všichni, aniž by bylo potřeba cokoli řešit ručně. Výsledkem je pocit, že se fotoaparát přizpůsobuje situaci, ne naopak.
Fotogalerie
Funkce Center Stage u předního fotoaparátu iPhonu možná nepatří mezi ty, které na papíře působí kdovíjak revolučně. V praxi ale přesně zapadá do kategorie těch „nenápadných“ vylepšení, která si člověk začne vážit až ve chvíli, kdy je má k dispozici. Skupinové selfie jsou rychlejší, přirozenější a bez zbytečného řešení detailů.
A právě to je styl, kterým Apple u posledních generací iPhonů často postupuje – místo okázalých novinek spíš ladí drobnosti, které dělají každodenní používání o něco příjemnější. Tentokrát se to týká i těch momentů, kdy se všichni snaží vměstnat do jednoho záběru.