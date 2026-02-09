Objevila se další novinka z iOS 27, budí však rozpaky

Ačkoliv nemá iOS 27 přinést žádné zásadní novinky, které by jej změnily tak zásadně, jako tomu bylo loni u iOS 26, pár zajímavých novinek u něj Apple přeci jen chystá. O jedné z nich nyní informovaly i zdroje portálu iStyle Kenya a nutno jedním dechem dodat, že jde o novinky vcelku kontroverzní, které upřímně v redakci příliš nevěříme. Nicméně vzhledem k tomu, že se v minulosti mnoho na první pohled zvláštních úniků informací nakonec vyplnilo, byla by chyba vám o novince nedat vědět.
Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu další oživení legendárního gesta á la Slide to Unlock, byť ne ve formě odemykání zařízení. Toto gesto je v současnosti využito například pro přijmutí příchozího hovoru v případě, že je telefon volaného uzamčen, potažmo je nově i v budíku, kde slouží k ukončení. V iOS 27 by pak údajně měl Apple toto gesto využít opět v souvislosti s hovorem a to konkrétně pro vytvoření nového „slideru“, který bude sloužit k odmítnutí hovoru a který má být údajně umístěn nad „sliderem“ pro přijmutí hovoru. Důvod pak má být jednoduchý – někteří uživatele neví, že odmítnout hovor mohou pomocí bočního „Power“ tlačítka, a tak leckdy příchozí hovory, které nechtějí vzít, nechávají zvonit do té doby, než to protistrana nevzdá. To by se ale zavedením této novinky změnilo.
Zda se podobné novinky skutečně dočkáme či nikoliv se ukáže až na červnové WWDC. Za nás v redakci by se ale jednalo o dost kontroverzní novinku z hlediska ovládacího komfortu. Je totiž sice na jednu stranu pravda, že by toto tlačítko vyřešilo problém s neznalosti odmítnutí hovoru přes boční tlačítko. Na druhou stranu však dva „slidery“ nad sebou, které se ovládají skrze stejné gesto, ale mají protichůdný efekt, mohou působit zmatečně, což by s sebou mohlo přinést naopak zmatky ve formě nechtěného přijímání hovorů.