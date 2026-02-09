Zavřít reklamu

Objevila se další novinka z iOS 27, budí však rozpaky

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Ačkoliv nemá iOS 27 přinést žádné zásadní novinky, které by jej změnily tak zásadně, jako tomu bylo loni u iOS 26, pár zajímavých novinek u něj Apple přeci jen chystá. O jedné z nich nyní informovaly i zdroje portálu iStyle Kenya a nutno jedním dechem dodat, že jde o novinky vcelku kontroverzní, které upřímně v redakci příliš nevěříme. Nicméně vzhledem k tomu, že se v minulosti mnoho na první pohled zvláštních úniků informací nakonec vyplnilo, byla by chyba vám o novince nedat vědět.

Mohlo by vás zajímat

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu další oživení legendárního gesta á la Slide to Unlock, byť ne ve formě odemykání zařízení. Toto gesto je v současnosti využito například pro přijmutí příchozího hovoru v případě, že je telefon volaného uzamčen, potažmo je nově i v budíku, kde slouží k ukončení. V iOS 27 by pak údajně měl Apple toto gesto využít opět v souvislosti s hovorem a to konkrétně pro vytvoření nového „slideru“, který bude sloužit k odmítnutí hovoru a který má být údajně umístěn nad „sliderem“ pro přijmutí hovoru. Důvod pak má být jednoduchý – někteří uživatele neví, že odmítnout hovor mohou pomocí bočního „Power“ tlačítka, a tak leckdy příchozí hovory, které nechtějí vzít, nechávají zvonit do té doby, než to protistrana nevzdá. To by se ale zavedením této novinky změnilo.

Screenshot
Screenshot
630042095 931878106043171 8410781436155314164 n 630042095_931878106043171_8410781436155314164_n
Vstoupit do galerie

Zda se podobné novinky skutečně dočkáme či nikoliv se ukáže až na červnové WWDC. Za nás v redakci by se ale jednalo o dost kontroverzní novinku z hlediska ovládacího komfortu. Je totiž sice na jednu stranu pravda, že by toto tlačítko vyřešilo problém s neznalosti odmítnutí hovoru přes boční tlačítko. Na druhou stranu však dva „slidery“ nad sebou, které se ovládají skrze stejné gesto, ale mají protichůdný efekt, mohou působit zmatečně, což by s sebou mohlo přinést naopak zmatky ve formě nechtěného přijímání hovorů.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.