Nový iOS 27 bude možná pro mnoho z vás zklamáním

Zatímco loni představený iOS 26 a další nové verze jablečných OS na Apple produktech změnily celou řadu věcí v čele s mnoha designovými prvky, nástupci těchto systémů budou podstatně umírněnější. Vyplývá to alespoň z nejnovějších zjištění reportéra Bloombergu Marka Gurmana, který se dlouhodobě pyšní vynikající spolehlivostí. A pokud se jeho slova potvrdí i tentokrát, leckdo bude dost možná zklamaný.
Gurmanovy zdroje přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že letošní verze OS Applu budou nejen oproti loňsku, ale i předešlým rokům z hlediska novinek „utlumené“. Kalifornský gigant se totiž při jejich vývoji zaměřuje primárně na opravy chyb, zlepšení výkonu „pod kapotou“ a mírná vylepšení designu, která se v iOS 26 a dalších systémech úplně nepovedly. Počítá se sice i s novými funkcemi pro Apple Intelligence, nicméně celkově by měl být výčet novinek jako takových v porovnání s roky předchozími podstatně kratší než na co jsme byli zvyklí.
Zda se Applu tento přístup osvědčí či nikoliv můžeme v současnosti jen hádat s tím, že se odpověď dozvíme nejdřív po červnové WWDC, kdy Apple systémy oznámí. Nicméně vzhledem k tomu, jak se alespoň na základě našeho pozorování mění uživatelská skupina Apple produktů, trochu se v redakci obáváme toho, že tento přístup všem úplně „chutnat“ nebude. Mnozí uživatelé totiž neustále volají po nejrůznějších změnách a vylepšeních, ať už po vzoru Androidu nebo třeba počítačových systémů. Sázka na to, že je potěší „jen“ lepší verze před rokem představeného systému, je tak poměrně odvážná a Apple může klidně narazit.