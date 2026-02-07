Apple revoluce ve fotbale? První stadion využije iPhony 17 Pro pro posuzování ofsajdů

Apple dlouhodobě ukazuje, že iPhone nemusí sloužit jen k natáčení rodinných videí nebo obsahu na sociální sítě. Nejnovější zprávy z Brazílie to potvrzují znovu – Maracanã Stadium plánuje využít iPhony 17 Pro jako součást poloautomatického systému pro posuzování ofsajdů.
Legendární stadion Maracanã se má v sezoně 2026 zapojit do nového technologického řešení, které má rozhodčím pomoci s přesnějším vyhodnocováním ofsajdových situací. Podle oznámení Brazilská fotbalová konfederace (CBF) bude systém založen na 28 iPhonech 17 Pro, rozmístěných do 12 speciálních konstrukcí po celém stadionu.
Každý iPhone bude připojen k internetu a bude zaznamenávat průběh hry ve 4K rozlišení při 100 snímcích za sekundu. To umožní velmi detailní záznam pohybu míče i hráčů v klíčových momentech.
Rozmístění kamer po celém hřišti
Podle brazilského sportovního serveru Ge budou iPhony umístěny:
- za oběma brankami,
- podél ofsajdové linie,
- ve středu hřiště,
- v rohových částech hřiště.
Cílem je pokrýt hřiště z co největšího množství úhlů, aby systém dokázal co nejpřesněji rekonstruovat herní situace. Technologickým partnerem projektu je společnost Genius Sports, která má s podobnými řešeními zkušenosti například z anglické Premier League.
Nejen Maracanã
Zavedení systému se týká nejvyšší brazilské soutěže Brasileirão, nicméně Maracanã je zatím jediným stadionem, kde je nasazení oficiálně potvrzeno. Další stadiony budou muset technologii teprve získat a projít testovací fází. Důležitým faktorem je také školení rozhodčích. Podle Netta Goese, šéfa rozhodcovské komise CBF, nebude možné systém používat v ostrých zápasech, dokud rozhodčí neabsolvují potřebný výcvik. Tyto kroky podle něj nelze uspěchat ani obejít.
Fotogalerie
Kdy se systém skutečně použije?
V tuto chvíli není jasné, kdy se iPhony 17 Pro poprvé zapojí do reálných zápasů. CBF zatím neuvedla konkrétní termín, kdy začne poloautomatický ofsajdový systém fungovat v soutěžním režimu. Jisté však je, že role iPhonu ve sportovních přenosech a analýzách dál roste. Od natáčení zápasů v MLS až po technologickou podporu rozhodčích v Brazílii se z chytrého telefonu stává plnohodnotný nástroj profesionálního sportu – a Maracanã může být dalším výrazným symbolem tohoto trendu.