Náš výběr toho nejlepšího, co dorazilo tento týden na Netflix

V uplynulém týdnu Netflix přidal opravdu několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat. Za mě totiž stojí opravdu za to a přestože jsem v některých případech zatím viděl jen kousek, věřím, že vás tento výběr opravdu osloví.
Královna šachu
Dokument o zázračné šachistce Judit Polgárové, která si na cestě mezi elitu musí poradit s podceňováním, sexismem i šampionem Garrim Kasparovem. Při sledování tohoto dokumentu si nejspíš vzpomenete na výborný seriál Dámský gambit, který rovněž naleznete na Netflixu.
Ty jo! Kámoši
Thando je v lásce věčná smolařka. A když si její nejlepší kamarád přiveze z cest snoubenku, začne ji navíc sžírat žárlivost. Romantická filmová komedie, který na Netflixu naleznete desítky.
Flitry a zlato: Tanec na ledě
Nalaďte se na zimní olympijské hry 2026. Vklouzněte do světa tanců na ledě a podívejte se, jak nejlepší sportovní páry bojují o medaile na ostří nože. Tento dokumentární seriál má 3 epizody.
I když se nám večer láska vytratí
Středoškolačka si ráno nikdy nepamatuje, co se dělo předchozí den. Pak ale začne chodit s plachým spolužákem a jejich vzájemné pouto možná s každým dalším dnem zesílí. Jihokorejský romantický film, který dle hodnocení platí za ty povedenější.