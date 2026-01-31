Nejlepší Netflix novinky, které přibyly tento týden

< >
Netflix i v tom to týdnu přidal několik zajímavých pořadů, které stojí za vaši pozornost. Pojďme se na ně podívat.
Bridgertonovi (série 4)
Velmi populární seriál míří do svého dalšího dějství čtvrtou řadou. A to čtyřmi novými epizodami.
Take That
Dokument, který prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záznamů mapuje vzestup, pád i nevídaný návrat jedné z nejslavnějších chlapeckých kapel z Velké Británie. Minisérie o třech epizodách.
Mrakodrap naživo
Slavný sólolezec Alex Honnold se pokusí zdolat jeden z nejvyšších mrakodrapů na planetě Zemi. Živá událost z tchajwanského Tchaj-pej.
Padělaný život
Drama podle skutečných událostí z římského podsvětí 70. let, ve kterém se nadějný malíř pustí do padělání uměleckých děl pro nebezpečné zločince