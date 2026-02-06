Železná pojistka portfolia: Investice do obrany v časech globální nejistoty

Komerční sdělení: Poslední roky zásadně překreslily investiční mapu světa. Geopolitické napětí, konflikt na Ukrajině, rostoucí ambice Číny, nestabilita na Blízkém východě a tlak Spojených států na vyšší obrannou soběstačnost Evropy vytvářejí zcela nové ekonomické prostředí. Jedním z odvětví, které z těchto hlubokých změn těží nejvíce, je právě obranný a zbrojařský průmysl. V této oblasti existuje celá řada společností, které profitují z rostoucí potřeby států doplňovat sklady a modernizovat armády.
Zatímco v minulosti byly výdaje na obranu často odsouvány na okraj rozpočtových priorit a zbrojařské firmy stály mimo hlavní zájem investorů, invaze Ruska na Ukrajinu situaci od základu změnila. Evropské země nyní masivně navyšují své obranné rozpočty, aby dohnaly dekády podinvestování. Tento posun je patrný i v rámci NATO. Zatímco ještě v roce 2014 plnilo cíl vynakládat alespoň 2 % HDP na obranu jen minimum členů, v loňském roce již tento závazek splnily všechny členské státy. Tento trend vytváří stabilní příliv zakázek pro firmy v celém dodavatelském řetězci, od výrobců munice až po technologické giganty vyvíjející radarové systémy.
Uplynulý rok přinesl v tomto odvětví několik zásadních milníků. Velkou pozornost vzbudil vstup skupiny CSG N.V. s českými kořeny na burzu v Amsterdamu. Tato společnost je považována za jednoho z hlavních vítězů současného dění, protože se specializuje na výrobu nedostatkové munice a obrněných vozidel. Dynamiku sektoru navíc podporují i zprávy ze zámoří, kde Donald Trump avizoval záměr navýšit americký obranný rozpočet na 1,5 bilionu USD ročně. Geopolitické napětí navíc neklesá ani v jiných částech světa, což potvrzují neutichající konflikty na Blízkém východě či napjatá situace v oblasti Venezuely.
Dlouhá léta dominovaly obrannému průmyslu především americké korporace, ale dnes se pozornost investorů stále častěji upírá i k evropským firmám. Státy starého kontinentu se snaží budovat vlastní výrobní kapacity a snižovat závislost na dovozu, čímž řeší dlouhodobé problémy s nedostatkem zásob a nejednotností vybavení. V tomto prostředí vznikají specifické investiční příležitosti, které vyžadují hlubší analýzu. Rozdíly mezi jednotlivými firmami jsou totiž obrovské. Některé těží ze stabilních dlouhodobých kontraktů, jiné rostou díky rychlé inovaci.
Pro investory, kteří hledají radu v tomto komplexním sektoru, připravila společnost XTB aktualizovaný e-book TOP zbrojařské firmy, který Vám pomůže identifikovat klíčové hráče a rizika spojená s tímto odvětvím.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.