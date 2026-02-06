Šifrování ve WhatsApp je prý jedna velká lež! Co na to kryptograf?

Jestli vás zajímá rychlá odpověď, tak žaloba zatím nepřináší konkrétní důkazy, jen velmi těžká obvinění. A právě to je důvod, proč mi celá věc připadá spíš jako „zkusíme to vystřelit a uvidíme“, než jako něco, co by už teď mělo bourat důvěru v WhatsApp. Na druhou stranu, už jen to, že se podobné téma dostalo do hromadné žaloby, stojí za pozornost. WhatsApp i Meta dlouhodobě říkají, že používají end-to-end šifrování (E2EE), tedy že obsah zpráv dokážou rozšifrovat pouze účastníci konverzace, ne server a ne zaměstnanci firmy.
Co žaloba tvrdí a proč to zní tak výbušně
Žaloba má podle dostupného popisu tvrdit, že Meta a WhatsApp mají „neomezený přístup“ k obsahu komunikace. Konkrétně že zaměstnanec údajně může v interním systému poslat „task“ a technický tým mu prý přístup jednoduše povolí. Pak by šlo číst zprávy skoro v reálném čase, včetně historie a údajně i těch smazaných.
Pokud by to byla pravda, šlo by o jednu z největších afér v oblasti soukromí v moderních technologiích. Zároveň by to ale znamenalo, že na tom musí spolupracovat (a dlouhodobě to tajit) hodně lidí uvnitř firmy. A to je přesně ta část, u které mi v praxi vždycky něco nesedí.
K celé záležitosti se nicméně nyní vyjádřil i profesor kryptografie Matthew Green, který upozorňuje na důležitou věc. WhatsApp sice staví šifrování na Signal protokolu, ale aplikace není open-source, takže nezávislé ověření implementace není tak přímočaré jako u otevřených projektů.
Fotogalerie
Zároveň ale tvrdí, že je extrémně nepravděpodobné, aby WhatsApp tajně provozoval systém, který by Metě umožnil číst zprávy. Dřív nebo později by se na to přišlo. Stopy by pravděpodobně šly najít i v aplikaci (protože starší verze lze dekompilovat a analyzovat), a pro firmu by to bylo právně i reputačně sebevražedné.
Za mě je fér závěr to, že dokud se neobjeví ověřitelné technické důkazy, je rozumné brát žalobu jako tvrzení, ne jako fakt. Pokud ale téma řešíte více (práce, zdraví, rodina), dává smysl mít v hlavě i obecnou poučku, že u uzavřených systémů vždycky existuje určitá míra důvěry v ně. Jen si ji každý nastavuje jinak.