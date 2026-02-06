WELOCK smart lock: chytré zámky, které nahrazují klíče i starosti

Komerční sdělení: Chytré zámky se v posledních letech posouvají z kategorie „zajímavý doplněk“ do role plnohodnotné součásti domácnosti. Zatímco dříve šlo spíš o technologickou hračku pro nadšence, dnes už jde o praktické řešení, které má v běžném provozu velmi jasný přínos. Odpadá hledání klíčů po kapsách, řešení jejich ztráty nebo věčné otázky, zda jsme při odchodu skutečně zamkli. Právě v tomto duchu dlouhodobě funguje značka WELOCK, která své smart lock systémy navrhuje tak, aby dávaly smysl i lidem, kteří nechtějí studovat návody a nastavovat složité automatizace. Zámky WELOCK jsou stavěné pro evropské dveře, běžné domácnosti a každodenní používání. Aktuálně přitom dává smysl zaměřit se na dva modely, které cílí na odlišné typy uživatelů, ale spojuje je jednoduchá instalace, solidní zabezpečení a velmi příznivá cena.
WELOCK Touch41: chytrý zámek pro ty, kteří chtějí mít klíče minulostí
WELOCK Touch41 je smart lock, který si na nic nehraje a přesně ví, čím chce zaujmout. Je postavený kolem jediného hlavního principu, a tím je odemykání pomocí otisku prstu. Právě tahle jednoduchost z něj dělá ideální volbu pro minimalisty, sportovce a všechny, kteří nechtějí řešit další aplikace, kódy nebo klíčenky. Pokud vyrážíte běhat, venčit psa nebo jen často odbíháte z domu „nalehko“, Touch41 zapadne do vašeho dne naprosto přirozeně. Přiložíte prst, zámek se odemkne a jste doma.
Velkou výhodou Touch41 je fakt, že funguje přesně tak, jak očekáváte. Nezahlcuje vás funkcemi, které nikdy nepoužijete, ale soustředí se na spolehlivost a rychlou odezvu. Otisk prstu je otázkou zlomku vteřiny a celý proces působí velmi přirozeně. Přesto zámek nabízí vysokou úroveň zabezpečení a ve své cenové kategorii i velmi dobrý poměr ceny a výkonu. Aktuálně je WELOCK Touch41 dostupný za 126 €, tedy se slevou 63 € oproti běžné ceně. Stačí použít kód VD63 na tomto odkazu.
WELOCK Touca51: univerzální řešení pro rodinu i chytrou domácnost
WELOCK Touca51 jde trochu jinou cestou. Tento smart lock je navržený pro domácnosti, kde se u dveří vystřídá více lidí a každý z nich má jiné návyky i potřeby. Právě proto kombinuje několik způsobů odemykání, přičemž hlavní roli hraje číselná klávesnice. Ta se hodí zejména v rodinách s dětmi nebo u seniorů, kde nemusí být otisk prstu vždy stoprocentně spolehlivý. Zadání kódu je jednoduché, rychlé a nevyžaduje žádné další zařízení.
Touca51 ale míří i na uživatele, kteří chtějí mít přehled a kontrolu. Díky mobilní aplikaci lze spravovat přístupy, nastavovat kódy pro konkrétní osoby nebo sledovat historii odemykání. To se hodí nejen doma, ale třeba i u krátkodobých pronájmů nebo kanceláří. Zámek tak působí jako velmi flexibilní řešení, které se dokáže přizpůsobit různým scénářům používání. Aktuálně jej lze pořídit za 119 €, se slevou 50 €, po zadání kódu VD50 zde.
WELOCK Wifibox3: klíč k dálkovému ovládání
Pokud chcete možnosti zámků WELOCK posunout ještě dál, přichází ke slovu WELOCK Wifibox3. Ten funguje jako most mezi zámkem a internetem a umožňuje propojit až osm zámků najednou. Díky tomu získáte možnost dálkového ovládání odkudkoli, podporu pro hlasové asistenty Alexa nebo integraci do systémů typu Home Assistant. Odemknout dveře návštěvě na dálku nebo zkontrolovat stav zámku tak přestává být problém.
WELOCK Wifibox3 je k dispozici zde a dává smysl všem, kteří chtějí ze svého WELOCK smart locku vytěžit maximum.
Instalace bez vrtání a jistota nákupu
Všechny WELOCK smart locky jsou navrženy tak, aby pasovaly do standardních evropských cylindrů. Instalace zabere zhruba deset minut, nevyžaduje vrtání ani zásah do dveří a zvládne ji prakticky kdokoli. Samozřejmostí je rychlé a bezplatné doručení z evropského skladu, dvouletá záruka, třicetidenní možnost vrácení peněz a doživotní zákaznická podpora. Právě tahle kombinace jednoduchosti, funkčnosti a jistoty dělá z WELOCKu řešení, které dává smysl nejen na papíře, ale hlavně v každodenním životě.
