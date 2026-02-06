První androidy se chystají okopírovat klíčovou novinku iPhonů 17 (Pro), kterou prostě nejde nemilovat

Apple podle všeho udává směr, který začínají (opět) následovat i výrobci androidích smartphonů. Jednou z hardwarových novinek řady iPhone 17 je čtvercový snímač umístěný pod přední Center Stage kamerou. A právě tento prvek nyní testují i značky Oppo a Huawei.
Podle známého leakera Digital Chat Station už obé značky pracují se selfie senzory v poměru stran 1:1. Čili stejném, jaký Apple použil u nejnovějších iPhonů. Huawei by měl tuto technologii nasadit u připravovaných modelů zaměřených právě na fotografii. Konkrétně se hovoří o střední třídě v podobě řady Nova 16. Oppo má naopak mířit ještě výš. Čtvercový snímač by se měl objevit u vlajkových modelů Oppo Find X10. Podle dostupných informací se Oppo snaží nabídnout řešení, které v některých ohledech překoná implementaci Applu, a to zejména po stránce obrazové kvality a využitelnosti kamery v běžných situacích.
Fotogalerie
Co novinka přinese
Hlavní výhodou čtvercového snímače, jaký nabízí 18Mpx Center Stage kamera u iPhonu 17, je větší využitelná optická plocha. Díky tomu lze pořizovat selfie na výšku i na šířku bez nutnosti otáčet telefon. U starších zařízení s tradičním snímačem v poměru 4:3 bylo například při skupinových selfie nutné telefon fyzicky natočit. A z vlastní zkušenosti musím uznat, že se selfie foťák Applu opravdu povedl a rozdíl mezi tím, na co jsme byli zvyklí u starších iPhonů a tím, co nabízí loňské modely 17, 17 Pro a Air je skoro až neskutečný.
Součástí řešení Applu je také funkce Center Stage, která při videohovorech automaticky upravuje výřez tak, aby obličej zůstal v záběru, případně aby se do obrazu vešlo více osob. Že Android opisuje od Applu není výjimkou. Vzpomenout si lze například na evoluci ve smyslu uvedení notche, který jsme pak u (převážně u čínských) výrobců androidích smartphonů začali vídat prakticky ihned.