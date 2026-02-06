Jablíčkáře děsí nový phishingový útok! Pokud vám dojde tento mail, zbystřete

V poslední době se mezi uživateli šíří phishingové e-maily, které na první pohled vypadají jako upozornění od Applu na nějakou podvodnou aktivitu. Zprávy uživatele děsí vysokými částkami, přičemž jsou psány stylem, aby uživatele donutily ihned reagovat. Jde ale samozřejmě o scam, kterých nacházíme i my v redakci v našich mailových schránkách měsíčně spousty.
E-maily obvykle tvrdí, že byla zablokována platba přes Apple Pay, zaznamenána podezřelá aktivita na Apple ID nebo dokonce naplánována schůzka kvůli řešení problému. Cílem je uživatele vyděsit a přesunout jej do systému falešné technické podpory. Přestože tyto zprávy často obsahují loga, poctivé formátování i jména odesílatelů, ve skutečnosti s jablečnou společností nemají nic společného.
Podvodníci se často vydávají za fakturační nebo bezpečnostní oddělení Applu a k mailu připojují detaily jako číslo případu, čas transakce nebo další technicky znějící údaje. Následně vyzývají k okamžitému telefonátu. Na druhé straně linky se ale nachází falešní „operátoři“, kteří se snaží získat přihlašovací údaje k Apple ID, ověřovací kódy nebo další platební informace.
Jak nenaletět
Existuje však několik jasných varovných signálů. Odesílací adresa nepochází z oficiální domény Applu, text může obsahovat neobratné formulace a telefonní číslo po vyhledání nevede na žádné oficiální stránky podpory. Apple zásadně také nikdy nedomlouvá řešení podvodů prostřednictvím e-mailových schůzek ani netlačí uživatele k okamžité reakci.
Pokud vám podobný e-mail dorazí, nikam neklikejte ani nevolejte. Stav účtu a transakcí je vždy možné ověřit přímo v nastavení zařízení nebo na oficiálním webu Applu. Podezřelé zprávy je vhodné přeposlat Applu jako příklad pokusu o podvod následně je smazat. To samozřejmě neplatí jen pro případ Applu. V minulosti mi například došlo několik podobných mailů například od České spořitelny. Stejně jako ve výše uvedeném případě napoví podivná gramatika či e-mailová adresa. Pokud vás odkaz přivede na nějaké webové stránky. V URL odkazu často bude slabika či tečka navíc.