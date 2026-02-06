Pokud milujete focení stejně jako já, tento kryt, který promění iPhone v retro fotoaparát vás učaruje

Bez mučení se přiznám, že focení nejen na iPhone je pro mě již mnoho let naprostá srdcovka. O to víc mě proto zaujal nedávno zveřejněný kickstarter projekt RetroVa Vintage Imaging Kit od společnosti PGYTECH, který chce proměnit iPhone v modulární retro fotoaparát. Nabízí fyzický grip s tlačítky, externí teleobjektiv, podporu pro microSD kartu i stylové barevné filtry.
PGYTECH je známá značka v oblasti mobilní fotografie – například pro Vivo a Oppo vyrábí oficiální fotomoduly. Nyní se obrací k Apple fanouškům a nabízí speciální sadu pro iPhone 16 Pro a 17 Pro. Předprodej začíná na $72 (kolem 1 500 Kč), kompletní balíček včetně teleobjektivu vyjde na $184 (kolem 3 800 Kč).
Skutečné ovládání a 2350mm přiblížení
Hlavním tahákem je 2.35× Master Telephoto Extender, který dokáže z iPhonu 17 Pro dostat až 235mm optické a 2350mm ekvivalentní přiblížení. Systém se skládá z 13 čoček rozdělených do tří skupin a je optimalizován pro světelnost f/2.8. Kromě ostrého přiblížení bez digitálního šumu nabízí i krásný vintage look.
Každý kit obsahuje stylový grip a pouzdro na telefon. Grip je vybaven fyzickými tlačítky, slotem na microSD kartu (pro záznam videa mimo telefon) a umožňuje pohodlnější ovládání při focení. Pozor ale: záznam ve 4K60 ProRes není podporován, částečná podpora HEVC a ProRes ale je dostupná.
Aplikace, která ovládne vše
Celý systém však vyžaduje použití speciální aplikace od PGYTECH, protože hardwarové prvky nejsou propojeny s nativní aplikací Fotoaparát od Applu. V aplikaci však najdete vše potřebné – manuální režimy, vintage filtry, kontrolu ISO, expozice i vyvážení bílé.
Fotogalerie
Nejdražší verze balíčku navíc obsahuje i stativ, řemínek, redukční kroužek a pouzdro na objektiv. PGYTECH slibuje první dodávky už v příštím měsíci a některé varianty už nyní mizí z předprodeje. Pokud vás myšlenka přeměnit iPhone na klasický fotoaparát láká, tenhle projekt stojí za pozornost. Já ji sledovat určitě budu a ačkoliv nemám upřímně odvahu do podobné věci vložit své peníze optikou pozorovatele, protože první generace podobných vychytávek bývají trochu problémové, naskytne-li se možnost si něco takového vyzkoušet, nebudu váhat ani minutu!