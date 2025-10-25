Super tipy pro ještě lepší focení iPhonem

Zrcadlení selfie podle vlastních preferencí
Specifickou oblastí fotografování jsou selfie. Výchozí chování přední kamery je takové, že po stisknutí spouště dojde k převrácení náhledu – výsledná fotografie tedy nevypadá tak, jak jste se viděli na displeji. Pokud vám toto převrácení nevyhovuje, můžete v nastavení aktivovat možnost zrcadlení předního fotoaparátu. Selfie pak budou odpovídat tomu, na co jste zvyklí například z aplikací sociálních sítí nebo z vlastního zrcadla. Tento jednoduchý krok vám pomůže zachytit sebe sama tak, jak se skutečně vnímáte.
Precizní snímky z výšky s pomocí vodováhy
Zatímco mřížka pomáhá s kompozicí v klasických záběrech, při focení shora oceníte integrovanou vodováhu. Je ideální například pro snímky jídla, dokumentů nebo jakýkoli obsah focený z výšky. Tato funkce vám zobrazí dva ukazatele, které se při správném zarovnání spojí, takže nemusíte hádat, jestli je váš telefon v rovině. Vodováha je od iOS 17 samostatně aktivovatelná v nastavení fotoaparátu a stává se neocenitelným pomocníkem všude tam, kde záleží na přesnosti.
Kompozice podle pravidla třetin
Fotoaparát v iPhonu patří mezi nejsilnější nástroje, které máte v kapse – ale mnoho uživatelů si vystačí jen se základním zaměřením a stiskem spouště. Jsou to přitom právě drobná nastavení a jednoduché triky, které mohou udělat zásadní rozdíl. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit kompozici vašich snímků, je použití pravidla třetin. To rozděluje obraz na devět stejných částí pomocí mřížky, kterou si lze aktivovat v nastavení. Pokud hlavní objekt umístíte do některého z průsečíků těchto linií, výsledek bude působit přirozeněji a estetičtěji. Pravidlo třetin tak pomáhá automaticky vést pozornost diváka tam, kam chcete.
Sériové snímky pro akční okamžiky
Pro dynamické momenty, jako jsou sportovní akce, děti v pohybu nebo nečekané situace, je ideální režim sekvence. Po jeho aktivaci můžete stisknutím a podržením tlačítka pro zvýšení hlasitosti pořídit sérii fotografií v rychlém sledu – takzvanou sekvenci. Tím si zajistíte větší šanci, že zachytíte právě ten správný okamžik – například letící míč, úsměv v pohybu nebo dramatický skok. Pořízení sekvence je rychlé, intuitivní a výsledek najdete v albu „Sekvence“ v aplikaci Fotky.
Rovné horizonty bez nutnosti úprav
Vodováhu ale využijete i při focení na šířku – například krajin, architektury nebo skupinových portrétů. Při horizontálním držení telefonu se zobrazí přerušovaná čára, která se při dosažení roviny zbarví do žluta. Tím získáte vizuální potvrzení, že váš snímek nebude „padat“ na jednu stranu. Výsledkem jsou fotografie, které působí profesionálněji a nevyžadují dodatečné dorovnání v editoru.