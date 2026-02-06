DATART pořádně zlevnil Insta360 produkty! Levnější je dron, stabilizátor i kamery

Komerční sdělení: Láska letos nevoní jen po čokoládách a červených růžích, ale taky po vysokém rozlišení. Když přijde únor a s ním období zamilovaných, nezůstávají pozadu ani technické hračky, které dovedou zachytit každý společný okamžik jako z filmového plátna. Krásným příkladem je i nová akce u DATARTu, který připravil valentýnskou nabídku, ve které se do cen propisují slevy na oblíbené drony, outdoor kamery a stabilizátory Insta360 a to tak, že stačí vybrat si a pořídit je za výhodnější peníze.
Nemusíte lovit žádné kupóny ani čekat na poslední okamžik. Sleva je už „propsaná“ přímo do cen produktů, takže když si do košíku nebo na pult prodejny vložíte třeba ten nejnovější 360° model, výhodná cena je tam okamžitě. A když k tomu přidáte stabilizátor, který udělá z vašich záběrů plynulé video bez otřesů, nebo dron, který vzlétne výš než vaše nejromantičtější očekávání, máte s dárkem pro partnera vyhráno.
Akce běží od 2. února do 28. února 2026, případně do odvolání, a platí nejen online, ale i na kamenných prodejnách DATARTu. Přesnou dostupnost konkrétních modelů na vámi vybrané pobočce si můžete ověřit přímo před nákupem – žádné překvapení na místě, jen jasná informace o tom, co je k mání. Takže pokud se vám letos nechce kupovat klasické růže a bonboniéry, ale raději něco, co vydrží déle než jeden večer a navždy připomene společné zážitky, tahle akce je příležitost, kterou stojí za to využít. Stačí si jen vybrat.
