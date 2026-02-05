iOS 26.3 a 26.4 přinesou novinky, které opravdu využijte

Pokud máte pocit, že se u iOS aktualizací často nic neděje, iOS 26.3 a následně iOS 26.4 jdou dál a není to o jedné obří funkci, ale o několika praktických věcech, které oceníte v reálném použití.
Nejdůležitější změnou v iOS 26.3 je nový nástroj pro přechod z iPhone na Android. Hned za tím jsou další změny ohledně Digital Markets Act v EU a přípravy na budoucí funkce (například kolem RCS zpráv). iOS 26.4 pak míří hlavně na personalizovanou Siri a pár užitečných drobností.
iOS 26.3: rychlejší přechod na Android a EU novinky
Apple v iOS 26.3 přidává funkci Transfer to Android. A to lidé při změně telefonu nejvíc řeší: Jak dostat data z iPhone do Androidu snadno a rychle. Nástroj najdete v Nastavení a pak Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone → Přenést na Android. Princip je jednoduchý. Položíte iPhone vedle Android zařízení a bezdrátově přenesete vybraná data (fotky, zprávy, poznámky, aplikace a další).
V EU přichází iOS 26.3 s funkcí Notification Forwarding (přesměrování notifikací) a také s párováním příslušenství třetích stran na způsob AirPods (hlavně sluchátka nebo chytré hodinky).
Dále přibývá sekce tapet Počasí (na uzamčené obrazovce přes přidání nové plochy) a nové nastavení Limit Precise Location, které má omezit množství přesných lokalizačních dat sdílených s mobilní sítí.
Fotogalerie
Jestli si často píšete s někým na Androidu, oceníte, že Apple v betě iOS 26.3 naznačuje přípravy na end-to-end šifrování pro RCS zprávy (tady bude záležet i na operátorech). To umožní lepší soukromí a menší důvod obcházet komunikaci přes jiné aplikace.
iOS 26.4: Personalizovaná Siri, nové emoji a konkrétní drobnosti
iOS 26.4 má být milníkem hlavně díky personalizované Siri. Očekává se lepší práce s vaším kontextem, „on-screen“ porozumění a hlubší ovládání aplikací. Pokud někdy chcete, aby asistent udělal konkrétní věc podle toho, co právě vidíte a řešíte, tohle je přesně ten směr. Zároveň se mluví o tom, že část funkcí může dorazit až později.
Kromě Siri se počítá s novými emoji (např. trombon, truhla, kosatka a další) a unikly i další praktické novinky. Automatické vyplňování uložených platebních karet z aplikace Hesla do aplikací třetích stran, složky ve Freeform, náznaky sportovní sekce v aplikaci Apple TV, nový systém ověření integrity zařízení při přihlašování k Apple ID/iCloudu a také přesnější venkovní poloha pro AirPods ve Find My (Najít).
Jestli tedy máte rádi aktualizace, které neohromí na první pohled, ale šetří čas v reálných situacích, tady se vyplatí být ve střehu a sledovat, kdy Apple novou verzi iOS uvolní. Včas vás tu upozorníme!