iOS 26.3 je opět o něco blíž veřejnosti! Vyšla jeho RC beta a s ní spoustu dalších

Pokud jste fanoušky beta testování, nebo se prostě jen těšíte na iOS 26.3, který na iPhony donese například nové emoji, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž před pár hodinami udělal další důležitý krok směrem k veřejnému vydání tohoto systému, stejně jako řady dalších OS ve formě iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3 či tvOS 26.3. Všechny tyto systémy totiž před pár hodinami uvolnil Apple v RC betě, která může (ale zároveň nemusí) být finální betou před ostrým vydáním.
Pokud se jedná o finální verzi systému, pak bychom se veřejného vydání měli dočkat někdy v průběhu příštího týdne. V posledních měsících si však Apple docela oblíbil vydat hned dvě verze RC bet a jelikož se nyní jedná o další poměrně velký update, v redakci by nás nepřekvapilo, kdyby se tak stalo i nyní. Při takovém scénáři bychom se nejspíš druhé RC bety dočkali příští týden a vydání systémů jako takových pak o týden později – tedy někdy mezi 16. a 20. únorem. Apple navíc v tomto směru absolutně spěchat nemusí. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž nastavené okno na vydání pro období únor až březen, takže manévrovací prostoru je tu obrovský.