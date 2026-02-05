Epic rozdává dvě parádní hry pro PC zcela zdarma! Musíte si ale pospíšit

Nevíte, co dělat o nadcházejícím víkendu? Pak pro vás máme tip na plán, který bude dost možná podle vašeho gusta. Epic Games Store totiž pokračuje ve svém pravidelném rozdávání her, přičemž tento týden jsou k dispozici kousky, které si zaslouží pozornost. Řeč je konkrétně o Botany Manor a Poison Retro Set.
Botany Manor
Botany Manor patří do kategorie her, které na první pohled působí nenápadně, ale stačí jí dát pár minut a člověk si rychle uvědomí, že má co nabídnout. Jde o klidnou logickou adventuru zasazenou do starého anglického panství, kde se vžijete do role botaničky Arabelly Greene a postupně odhalujete tajemství neobvyklých rostlin. Hra stojí hlavně na pozorování, čtení poznámek a hledání souvislostí, přičemž většinu času trávíte procházením zahrad, skleníků i interiérů domu. Líbilo se mi, že vás hra nikam netlačí a nechává vám prostor přemýšlet vlastním tempem. Každá rostlina představuje samostatnou hádanku, která má jasnou logiku, ale zároveň vás občas donutí zastavit se a zamyslet jinak, než jste zvyklí. Atmosféra je velmi příjemná, podpořená jemnou hudbou a ručně malovanou stylizací prostředí. Postupně navíc skládáte dohromady i střípky příběhu samotné Arabelly a jejího života. Nejde o hru, která by stavěla na akci nebo napětí, spíš na klidu a zvědavosti. Právě v tom je ale její největší síla. Pokud máte rádi logické hry, které vás pohladí po duši, Botany Manor rozhodně stojí za pozornost.
Botany Manor lze zdarma stáhnout zde
Poison Retro Set
Na podobné vlně, i když s úplně jinou estetikou, se nese i hra Poison Retro Set, která naopak vsází na výrazně stylizovaný návrat do éry klasických arkád. Hned při prvním spuštění je cítit, že cílem vývojářů bylo zachytit ducha starých automatů, a to nejen vizuálně, ale i hratelností. Hra kombinuje jednoduché principy s rychlými reakcemi a postupně rostoucí obtížností. Líbilo se mi, že jednotlivé herní režimy jsou krátké, ale návykové, takže se k nim člověk snadno vrací. Ovládání je přímočaré a pochopitelné během pár sekund. Zároveň ale není tak triviální, aby vás hra po chvíli přestala bavit. Výrazná barevná paleta a retro efekty dávají hře osobitý charakter. Poison Retro Set nepůsobí jako kopie starých her, spíš jako jejich moderní pocta. A právě to z ní dělá zajímavý protipól ke klidnějším titulům typu Botany Manor.