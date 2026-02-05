Apple v této zemi tiše rozjíždí velkou vzdělávací ofenzivu! Učit bude Swift, robotiku i chytrou výrobu

Přestože se Apple v posledních letech nejčastěji skloňuje v souvislosti s přesunem výroby do Indie, v tichosti tam zároveň rozjíždí i jednu poměrně zajímavou iniciativu, o které se tolik nemluví. Firma totiž oznámila otevření nového Apple Education Hubu v indickém Bengalúru, jehož cílem je vzdělávat zaměstnance dodavatelů Applu v technických dovednostech, programování i moderní výrobě. S trochou nadsázky se tak dá říci, že nás v tomto směru Indie předběhla, protože u nás zatím není ani Apple Store, ve kterém by pro zájemce mohl Apple podobné kurzy pořádat.
Nový školící hub má sloužit jako centrální místo pro školení a koordinaci vzdělávacích aktivit napříč indickým dodavatelským řetězcem Applu. Kurzy by se zde měly rozběhnout už v březnu a Apple na nich spolupracuje s Manipal Academy of Higher Education, která zajistí lektory i obsah výuky. Ze startu se má zaměřit hlavně na digitální gramotnost a programování v jazyce Swift. A právě Swift mi přijde jako docela logická volba vzhledem k tomu, že Apple ho dlouhodobě tlačí jako svůj hlavní vývojářský jazyk a dává smysl, že chce mít lidi, kteří mu rozumí, i přímo v prostředí výroby.
Zároveň ale nejde jen o jeden nový kampus. Apple rozšiřuje vzdělávací kurzy na více než 25 výrobních místech po celé Indii, přičemž jako první má novou nabídku dostat Tata Electronics. V aktualizovaném „učebním plánu“ se objevuje nejen Swift, ale také robotika, automatizační technologie nebo principy takzvané chytré výroby. Upřímně řečeno, když člověk tyto plány Applu čte, má pocit, že se kalifornský gigant nesnaží jen „něco učit“, ale systematicky připravovat lidi na budoucí podobu výroby.
Celý program je financovaný z globálního fondu Supplier Employee Development Fund, do kterého Apple vložil 50 milionů dolarů a který slouží právě k rozvoji dovedností zaměstnanců v dodavatelském řetězci. Apple k tomu dodává, že už dnes mají pracovníci v Indii k dispozici přes 75 různých programů, které pokrývají nejen technické dovednosti, ale i profesní rozvoj, zdravotní osvětu nebo školení o pracovních právech. Osobně tohle vnímám jako důležitý detail, protože podobné informace většinou zůstanou někde na okraji zájmu, přestože mají na reálné lidi mnohem větší dopad než nové barvy iPhonu.
Zajímavě zní také rozšíření programu výuky robotiky, který Apple v Indii spustil už v prosinci 2024. Princip je takový, že se nejprve vyškolí lektoři ve speciálních robotických laboratořích a ti pak získané know-how přenesou přímo do svých továren formou praktických workshopů. Apple počítá s tím, že letos tento program rozšíří na další dodavatelské závody.
Vedle technických dovedností chce Apple v Indii posílit i program zaměřený na osoby se zdravotním postižením. Ve spolupráci se společností Salcomp a organizací Enable India se snaží vytvářet pracovní příležitosti a zároveň zlepšovat bezpečnost, přístupnost a celkovou inkluzivitu výrobních závodů. Podle Applu už tento program celosvětově pomohl více než 18 tisícům zaměstnanců.
Když si to všechno člověk poskládá dohromady, vychází z toho poměrně jasný obrázek. Apple se v Indii nesnaží jen vyrábět víc zařízení, ale buduje tam i zázemí lidí, kteří budou schopni s moderními technologiemi dlouhodobě pracovat. A i když to není téma, které by generovalo obří titulky, ve výsledku může mít pro budoucnost Applu i jeho dodavatelů větší význam, než se na první pohled zdá.