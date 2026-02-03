Konec klasického programování? Xcode 26.3 nechává AI vyvíjet aplikace za vás!

Apple v tichosti, ale o to zásadněji, posouvá vývoj aplikací zase o kus dál. Před malou chvílí skrze tiskovou zprávu totiž oznámil, že nová verze Xcode 26.3 přináší podporu takzvaného agentního kódování, které do vývojového prostředí pouští autonomní kódovací agenty. Ti už nejsou jen pasivními pomocníky při psaní kódu, ale dokážou samostatně řešit komplexní úlohy, rozhodovat se na základě architektury projektu a aktivně se zapojovat do celého vývojového procesu. Jinými slovy, Xcode začíná fungovat mnohem víc jako partner než jen nástroj.
Vývojáři mohou v Xcode nově využívat agenty jako Claude od společnosti Anthropic nebo Codex od OpenAI. Tyto modely jsou schopné převzít zadaný cíl a samostatně postupovat krok za krokem k jeho splnění. Nejde tedy jen o generování jednotlivých řádků kódu, ale o práci s celým projektem. Agent si dokáže rozdělit úkoly, procházet dokumentaci, analyzovat strukturu souborů, upravovat nastavení cílových produktů a průběžně kontrolovat výsledky své práce.
Agentní kódování přirozeně navazuje na inteligentní funkce, které Apple představil už s Xcode 26. Tehdy do prostředí přibyl nový asistent pro psaní a úpravy Swift kódu, který výrazně zjednodušil každodenní práci. Verze 26.3 ale jde o poznání dál. Kódovací agenti mají přístup k mnohem širší sadě nástrojů Xcode a mohou spolupracovat napříč celým vývojovým cyklem, od prvního návrhu až po ladění finálních detailů.
Zajímavé je i to, jakým způsobem agenti kontrolují svou práci. Neomezují se jen na statickou analýzu kódu, ale využívají i vizuální nástroje, jako jsou Xcode Previews. Díky tomu mohou iterativně upravovat rozhraní aplikace, sledovat změny v reálném čase a průběžně opravovat chyby na základě skutečného chování sestavení. To je přesně ten typ automatizace, který vývojářům šetří hodiny rutinní práce.
Apple si od této novinky slibuje výrazný nárůst produktivity i kreativity. Podle Susan Prescott, viceprezidentky Applu pro celosvětové vztahy s vývojáři, je cílem společnosti poskytovat nástroje, které vývojářům umožní soustředit se na inovace místo opakujících se technických úkonů. Agentní kódování podle ní zásadně zefektivňuje celý proces vývoje a dává tvůrcům prostor přemýšlet víc nad tím, co jejich aplikace dokáže nabídnout, než jak konkrétně napsat každý detail kódu.
Velkou výhodou je také flexibilita v práci s modely. Díky přímé integraci agentů Claude a Codex mohou vývojáři využívat pokročilé schopnosti těchto modelů přímo ve svých pracovních postupech, aniž by museli opouštět Xcode. Výkon externích modelů se tak kombinuje s nativními možnostmi vývojového prostředí Applu, což dává vzniknout řešení, které je optimalizované pro platformy Apple, ale zároveň otevřené různým přístupům a preferencím.
A právě otevřenost je dalším důležitým bodem. Xcode 26.3 nabízí své agentní funkce také prostřednictvím Model Context Protocolu, otevřeného standardu, který umožňuje připojit jakéhokoli kompatibilního agenta nebo nástroj. Vývojáři tak nejsou omezeni jen na předem integrovaná řešení a mohou si prostředí přizpůsobit podle konkrétních potřeb projektu nebo týmu.
Xcode 26.3 je ode dneška k dispozici jako release candidate pro všechny členy Apple Developer Programu. Finální verze by se měla brzy objevit také v App Storu. Pokud Apple tímto směrem vydrží, je dost možné, že se v příštích letech bude role vývojáře postupně měnit. Méně psaní rutinního kódu, více přemýšlení nad nápady a architekturou. A přesně to je změna, která dává smysl.