iPhone Air s sebou přinesl zajímavý fenomén, který si pamatujeme už z dob iPhonů 13 mini

Od představení nových iPhonů uběhne již za pár dní těžko uvěřitelných 5 měsíců, v jejichž průběhu velmi výrazně vykrystalizovaly modely, které jsou prodejním hitem a které naopak propadákem. A s trochou nadsázky by se na to konto chtělo říci, že kletba „čtvrtého“ modelu pokračuje i nadále, jelikož zatímco stálicím ve formě standardně velkého základního modelu a Pro dvojice se daří prodejně skvěle, čtvrtý do party, kterým je letos iPhone Air, prodejně paběrkuje. Navazuje tak na neúspěšné počínání dvojice iPhonů mini z let 2020 a 2021 a následně iPhonů Plus, které dorazily mezi roky 2022 až 2024. Nízké prodeje však nejsou alespoň dle mého názoru tím jediným, co iPhone Air s jeho neúspěšnými sourozenci, zejména pak řadou mini, spojuje.
Na mysli nemám ani tak jakékoliv technické specifikace, cenu či cokoliv podobného, ale spíš to, jací uživatelé si tyto modely kupovaly, nebo možná ještě lépe řečeno, jak je tato uživatelská skupina hlasitá. Následující řádky nemyslím vůbec zle a vy je tak prosím ani neberte, ale když se člověk podívá na nejrůznější diskuzní fóra, sociální sítě či klidně i k nám pod články týkající se iPhonu Air, leckdo by skoro až nabyl dojmu, že je právě tento model suverénně nejprodávanějším kouskem na světě. Ačkoliv z recenzí youtuberů či médií nevyšel úplně dobře, uživatelé, kteří se pro jeho nákup rozhodli, jsou s ním dle svých slov velmi spokojeni a zbylé modely jsou pak leckdy skoro až odpad pro jejich design, cenu či jiné specifikace.
Fotogalerie
Majitelům iPhonů Air se rozhodně nechci těmito řádky vysmívat či cokoliv podobného, protože samozřejmě není ani za co – prostě jim tento model sednul daleko víc než jiný a oni se o tom nebojí dát světu vědět. Přijde mi nicméně poměrně úsměvné a zároveň velmi zajímavé, že velmi podobné chování jsme mohli vidět před lety právě u majitelů iPhonů mini, zejména pak u modelu 13 mini, který přinesl oproti 12 mini podstatně lepší baterii. I jejich majitelé totiž tyto malinké iPhony všude možně chválily a když pak Apple oznámil konec jejich prodejů, nesli to dost nelibě s tím, že ve veřejném prostoru často kladli otázku, proč se tak děje, když je telefon oblíbený. Což ale ve výsledku nebyl, protože prodejně za zbytkem nabídky Applu dle analytických zpráv zaostával.
Přijde mi opravdu zajímavé, že se čas od času najde takto „vyhraněná“ skupina, která se zamiluje do určitého modelu, který svým způsobem od počátku míří spíš na menší množství uživatelů, a ten následně skoro až uctívají. Zároveň mě toto chování do jisté míry přivádí k myšlence, zda právě tito uživatelé vlastně nejsou těmi pravými „srdcaři jablíčkáři“, protože dokázali přijmout „novou“ filozofii Applu přetavenou do konkrétního hardwarového produktu, zatímco masy se přiklonily ke klasice. Ať už je ale realita jakákoliv, právě díky těmto uživatelům je i o méně prodávaných modelech stále docela dost slyšet, přestože je pravděpdoobné, že iPhone Air stejně jako iPhone mini do pár let zanikne.
Já bych vynechal to číslo a nechal je nadpis ios se nepovedl