iOS 26.2 už si na iPhone nenainstalujete

Pokud jste v posledních dnech přešli na iOS 26.2.1, ale z nějakého důvodu vám příliš nevyhovuje a vy byste tak raději utekli zpět na iOS 26.2, máme pro vás špatnou zprávu. Kalifornský gigant totiž přesal podepisovat iOS 26.2, čímž jakýkoliv návrat na starší OS znemožnil.
iOS 26.2.1 Apple vydal minulý týden a hlavním tahákem byla podpora AirTagů druhé generace. Jakmile nová verze systému zamíří mezi uživatele, Apple tradičně po krátké době vypne tzv. podepisování té starší. A přesně to se teď stalo i v tomto případě. Podepisování systému je serverová kontrola, bez které iPhone jednoduše nedovolí instalaci dané verze iOS. Dokud Apple starší systém podepisuje, existuje možnost se k němu vrátit pomocí Finderu na Macu nebo aplikace Apple Devices ve Windows. Jakmile podpis zmizí, je hotovo. iOS se sice na webu pořád může objevit, ale do zařízení ho už nikdo oficiální cestou nedostane.
Fotogalerie
Apple tento postup dlouhodobě obhajuje bezpečností. Starší verze iOS podle něj obsahují chyby nebo zranitelnosti, které už byly v novějších verzích opraveny, a proto nechce, aby je uživatelé dál používali. Vypnutí podpisu zhruba týden po vydání nové verze je tak v podstatě standardní rutina.
Zajímavé je ale i to, že Apple zároveň ukončil podepisování několika dalších starších systémů určených pro zařízení, která už iOS 26 vůbec nepodporují. Konkrétně jde o iOS 12.5.7, iOS 15.8.5, iOS 16.7.12 a iOS 18.7.3. Tyto verze tak definitivně končí. Naopak iOS 12.5.8, iOS 15.8.6 a iOS 18.7.4 byly vydány teprve minulý týden a aktualizovaná verze iOS 16 dorazila dokonce až dnes. Pokud jste tedy s iOS 26.2.1 spokojení, nemusíte řešit vůbec nic. Jestli jste ale doufali, že si případně skočíte zpátky na iOS 26.2, máte smůlu. Apple v tomhle směru zůstává nekompromisní a potvrzuje, že jakmile jednou kliknete na aktualizovat, návrat už většinou neexistuje.