iOS 26.2.1 se nepovedl! Jablíčkáři hlásí moře chyb, některé se dotkly i nás

Vše o Apple
Jiří Filip
iOS 26.2.1 měl být sice jen jeden z mnoha minoritních updatů, které na iPhony přináší drobnosti ve formě podpory nových produktů či oprav chyb, mnozí jablíčkáři jej však z paměti zřejmě hned tak nevymažou. Na diskuzních fórech Applu, ale třeba i na sociálních sítích a tak podobně, se totiž začínají ve velkém množit příspěvky naštvaných uživatelů, kterým iOS 26.2.1 přinesl spíš problémy než radost. 

Problémy s tímto updatem se projevují podle příspěvků na fórech různě. Některým uživatelům se začal telefon velmi sekat, jiným zase extrémně rychle vybíjet a dalším uživatelům pak zničehonic padají spuštěné aplikace, se kterými dříve nebyl problém. Objevují se ale třeba i stížnosti na nemožnost připojit se skrze iPhone k síti operátora či k WiFi nebo CarPlay. Zkrátka a dobře, plejáda chyb je opravdu široká. 

Za naši redakci navíc mohu říci, že se problémy evidentně netýkají jen iPhonů, ale taktéž iPadů. Konkrétně můj iPad (2022) po aktualizaci na iPadOS 26.2.1 citelně zpomalil a práce s ním je tak rázem nepříjemnější. Problémy se u něj objevují třeba i u spouštění aplikací, maximalizaci již spuštěných kousků na celou obrazovku či třeba se změnami velikosti oken aplikací, které nereagují na gesta ani trackpad. 

Zdá se tedy, že se Applu updaty tak úplně nepovedly a nám coby běžným uživatelům proto nezbývá než doufat, že co nevidět přijde s opravou. A to doslova. Pokud jste totiž stejně jako já koketovali s myšlenkou návratu na verzi 26.2, pak vězte, že to již není možné. Apple totiž přestal tuto verzi podepisovat, čímž nás všechny, kdo problémy trpí, odsoudil k čekání na opravy. 

