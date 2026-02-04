Čeká iPhony zdražení? Cena čipů letí strmě vzhůru!

Apple čelí nepříjemné výzvě. Ceny paměťových čipů – konkrétně DRAM a NAND – prudce rostou v důsledku obrovské poptávky po serverech pro umělou inteligenci. V důsledku toho se spekuluje, zda Apple zdraží iPhony, aby tyto náklady kompenzoval. Společnosti jako Nvidia údajně předskočily Apple jako největší zákazníci výrobce čipů TSMC, a to kvůli masivní výstavbě AI infrastruktury. Podle společnosti TrendForce mohou ceny DRAM vzrůst až o 90–95 % a NAND pamětí až o 55–60 % jen během jednoho čtvrtletí. Výrobci jako TSMC, Samsung a SK Hynix přitom jedou naplno – a přesto nestíhají.
Šéf Applu Tim Cook během nedávného hovoru s investory přiznal, že zvýšené ceny čipů se promítnou do marží, nicméně firma stále očekává meziroční nárůst tržeb o 13–16 %. Apple navíc uvedl, že aktuální kvartální marže zůstane silná – mezi 48 až 49 %. Cook konkrétní opatření nespecifikoval, ale podle serveru DigiTimes plánuje Apple intenzivněji tlačit na své dodavatele ohledně snižování nákladů. Není však jasné, zda se to týká přímo čipů, nebo jiných součástek.
Zůstane iPhone 18 Pro stejně drahý?
Renomovaný analytik Ming-Chi Kuo potvrdil, že Apple se snaží udržet ceny iPhonů 18 Pro minimálně na stejné úrovni jako u současných modelů iPhone 17 Pro. To znamená, že ke zdražení základní verze zřejmě nedojde. Otázkou zůstává, zda Apple nezvýší ceny za vyšší úložiště, které jsou už nyní považovány za předražené. Apple se však dlouhodobě snaží nepromítat růst nákladů přímo do koncových cen a jeho schopnost řídit dodavatelský řetězec je v oboru legendární. Závěr? Zdražení iPhonů letos nehrozí, alespoň ne na první pohled. Ale jak dlouho Apple dokáže tomuto tlaku vzdorovat, ukáže až druhá polovina roku 2026.