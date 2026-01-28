iPhone 18 Pro má dostat revoluční foťák se dvěma zásadními vylepšeními!

Foťák iPhonů 18 Pro by mohl přinést nejzásadnější fotovylepšení za poslední roky. Tvrdí to alespoň v minulosti poměrně spolehlivý leaker Smart Pikachu působící primárně na čínské sociální síti Weibo. Ten přišel před pár hodinami konkrétně s tím, že se u iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max počítá nejen s variabilní clonou, ale nově také s telekonvertorem
Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že fotosystém s proměnlivou clonou už vstoupil do fáze pozdních inženýrských testů. To je fáze vývoje, kdy Apple zpravidla netestuje nápady na papíře, ale reálný hardware blízký finálnímu řešení. Zároveň má být testován i telekonvertor, tedy optický prvek, který by mohl rozšířit možnosti zoomu. iPhone 18 Pro a 18 Pro Max se mají podle očekávání představit v září 2026.
Variabilní clona by měla přinéstvýrazný posun hlavně u videa. Umožnila by lépe pracovat s expozicí v jasných podmínkách, aniž by bylo nutné sahat k agresivním softwarovým úpravám. Optické omezení množství světla by pomohlo zachovat přirozený motion blur a celkově plynulejší obraz, což je oblast, na kterou Apple dlouhodobě sází a kde má ambici konkurovat i profesionálním kamerám. Co se pak týče telekonvertoru, jde o optický doplněk, který prodlužuje ohniskovou vzdálenost objektivu a umožňuje větší přiblížení, ovšem za cenu nižší světelnosti. Jak přesně by něco podobného fungovalo ve smartphonu, zatím není jasné. Pokud by ale Apple skutečně nasadil telekonvertor, znamenalo by to méně světla dopadajícího na snímač. Variabilní clona by sice tento problém zcela nevyřešila, ale mohla by Applu pomoci lépe kontrolovat expozici napříč různými ohnisky.
Je nicméně třeba zdůraznit, že v této fázi vývoje už je celkový design iPhonu 18 Pro prakticky jasný. Apple ale tradičně ještě testuje a porovnává jednotlivé komponenty, zejména u fotoaparátů, aby pro finální verzi vybral co možná nejvhodnější „recept“. Není tak výjimkou, že běží testování několika variant paralelně a finální rozhodnutí padne až později. Klidně se tedy může stát, že některé z dnes testovaných řešení se do sériové výroby vůbec nedostane, nesplní-li interní nároky Ostatně variabilní clona se měla objevit už u iPhonu 17, kde se nakonec neukázala. Nechme se tedy překvapit, zda se skutečně dočkáme realizace těchto úniků, nebo z nich nakonec sejde.